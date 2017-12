Ghidaj audio-video pe mobil de Noaptea Muzeelor!

De Noaptea Muzeelor, care anul acesta va fi sărbătorită pe 21 mai, publicul din Bucureşti şi din alte oraşe mari va beneficia de ghidaj audio-video, disponibil pe telefoanele mobile. „Este o aplicaţie la care o să se lucreze, finanţată de Ministerul Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional”, a spus directorul executiv al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România (RNMR), Dragoş Neamu.

Noaptea Muzeelor este unul dintre cele mai populare şi longevive evenimente culturale destinate publicului larg, sărbătorit la nivel european, bucurându-se de un deosebit succces și la Constanța. Noaptea Muzeelor are loc în fiecare an, sâmbăta, în jurul datei de 18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor, sărbătoare instituită de International Council of Museums (ICOM).

Ediţia din 2015 a Nopţii Muzeelor a fost marcată de un protest pe care Reţeaua RNMR, organizatorul evenimentului, l-a propus tuturor muzeelor din ţară, membre sau încă neafiliate organizaţiei. Astfel, câte o piesă valoroasă din instituţiile muzeale care s-au alăturat protestului a fost acoperită. Ineditului protest i s-au alăturat și două instituții constănțene. Astfel, la Muzeul de Artă, lucrarea „Vara”, de Nicolae Grigorescu a fost învelită cu o pânză neagră, iar la Muzeul de Artă Populară a fost acoperită cu o pânză albă o scoarță din Oltenia.

