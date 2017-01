Marea buluceală de la „Noaptea muzeelor”

Câteva mii de constănțeni sunt așteptați, în această sâmbătă, de „Noaptea muzeelor”, să pătrundă în spațiile încărcate de taine ale acestor instituții depozitare de valori materiale și spirituale. Din păcate, probabil că mai mult de 80% dintre acești vizitatori nocturni calcă pragul acestor instituții o singură dată pe an - doar de „Noaptea muzeelor” -, atrași de perspectiva unei gratuități. Totuși, accesul la cultură nu este chiar așa de prohibitiv, după cum s-ar crede. Spre a exemplifica: la Muzeul de Artă, una dintre cele mai mari și importante instituții de gen din România, prețul unui bilet este de 6 lei și 3 lei - cu reducere, în extrasezon, pentru ca în sezon el să ajungă la 10, respectiv 5 lei. Iar cu această sumă, iubitorul de artă poate petrece ore întregi în muzeu, admirând opere semnate de Grigorescu,Tonitza, Pallady, Baba ș.a. E puțin sau e mult, având în vedere că doar o lucrare purtând o astfel de semnătură se vinde la o licitație cu zeci de mii de euro?! Iar Muzeul de Artă are în patrimoniu peste 7.000 de astfel de lucrări.

SPERANȚE DE... VIZITATORI DIURNI Întotdeauna există însă speranța ca măcar 50% din cei care vin să vadă un muzeu în cea mai lungă noapte culturală din an să revină, într-o zi obișnuită, pentru a privi în tihnă opere de artă veritabile sau artefacte scoase din pământul Dobrogei, obiecte cu valoare simbolică sau materială inestimabilă. Reîntoarcerea vizitatorilor, „câștigarea” unui nou public reprezintă și scopul unei astfel de manifestări de anvergură internațională - „Noaptea muzeelor”, pandantul nocturn al Zilei Internaționale a Muzeelor, sărbătorită anual pe 18 mai.

Acest deziderat îl au și directorii de muzee din Constanța, care-i așteaptă cu drag pe vizitatori, cu dorința implicită de a-i revedea și în timpul zilei, în oricare lună din an. Astfel, Muzeul de Artă, recent reamenajat, va putea fi vizitat gratuit sâmbătă, între orele 17.00 - 22.00. La Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care an de an „se bate” cu Muzeul Marinei Române pentru numărul-record de vizitatori, programul este cuprins în intervalul 20.00 - 00.00. La ora 21.00, publicul se va delecta cu un „Concert de mai”, susținut de studenții și cadrele didactice de la specializarea Canto, Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”.

Și Acvariul din Constanța, secție a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, aderă la acest proiect cultural, permițând publicului observarea comportamentului diferitelor specii de pești prezente în bazinele instituției, pe timp de noapte. Accesul gratuit la Acvariu se face sâmbătă, în intervalul orar 20.00 - 23.45.

Muzeul de Artă Populară și Muzeul Marinei Române nu au definitivat încă programul nocturn de vizitare.