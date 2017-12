Ghinion pentru Strauss-Kahn

Înregistrările video făcute cu camerele de supraveghere ale hotelului Sofitel din New York, ce au fost difuzate joi, reprezintă o nouă dovadă că varianta cameristei care îl acuză pe Dominique Strauss-Kahn de agresiune sexuală este adevărată, conform avocaţilor victimei. Într-o conferinţă de presă, Kenneth Thompson şi Douglas Wigdor, avocaţii victimei Nafissatou Diallo, au precizat că teoria conspiraţiei din acest caz nu are niciun fundament. ”Nu este vorba de niciun complot, este o absurditate. Există o victimă şi acesta este Nafissatou Diallo”, conform avocaţilor. Canalul francez BFMTV a difuzat, joi, primele imagini surprinse de camerele de supraveghere la 14 mai, în care apar fostul director general al FMI, Dominique Strauss-Kahn şi camerista care l-a acuzat de agresiune sexuală. DSK a fost arestat la 14 mai, la New York. Urmărirea penală deschisă împotriva lui a fost abandonată în luna august, dar este în curs o procedură civilă iar cazul a pus capăt ambiţiilor politice ale fostului favorit în sondajele de opinie pentru alegerile prezidenţiale din Franţa, din 2012. BFMTV şi-a procurat imaginile camerelor de supraveghere începând de la ieşirea lui DSK din hotel, la ora locală 12.27, până la sosirea poliţiei, la ora 14.10, la 14 mai.