Gică Hagi, speranţe pentru o mare surpriză la Arnhem

Tânăra echipă a Viitorului a dat dovadă de mult curaj în partida de joi, cu Vitesse Arnhem, scor 2-2, de pe teren propriu, din prima manşă a celui de-al doilea tur de calificare din UEFA Europa League. Cu cinci jucători cu vârsta sub 21 de ani în formula de start, Denis Drăguș (născut în 1999), autorul celor două goluri, Alexandru Mățan (1999), Tudor Băluță (1999), Ianis Hagi (1998) și Bradley de Nooijer (1997), FC Viitorul a dominat în prima jumătate de oră a meciului o formaţia mai experimentată, cu mulți internaționali, având jucători împrumutați şi de la Chelsea Londra. „Luaţi media de vârstă la această echipă, să vedeţi cu cine am jucat. Să vedeţi ce a realizat această echipă. Uitaţi-vă cum a jucat fotbal cu trei jucători de ’99 şi unul de ’98 în teren. Dacă vi se pare puţin sau normal, atunci să facă şi ceilalţi la fel. Atunci în România o să fie bine. Copiii aceştia fac faţă la nivel european. Important, când vin la mine joacă fotbal. Văd că suntem puţin apreciaţi”, a spus Gheorghe Hagi.

Managerul tehnic al formaţiei constănţene s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi, care vor lupta pentru calificare în returul programat la 2 august, de la ora 21.00, la Arnhem: „Sunt mulţumit de tot ce s-a întâmplat pe teren. Ne-am ridicat la un nivel foarte înalt, european. Cred că am făcut-o timp de 60 de minute, cât am putut, cât am avut benzină. După aceea, uşor, uşor, jucând din trei în trei zile, cred eu că am cedat puţin presiunea, le-au venit anumite spaţii şi au venit cele două goluri ale lor. Am arătat, încă o dată, că ştim să jucăm fotbal. Meciul, cred eu, e deschis. Mai avem a doua repriză la ei. Suntem încrezători, pentru că echipa a arătat că are potenţial bun. Învăţăm de la fiecare meci, creştem la fiecare meci, un lucru pozitiv, ne dă încredere şi muncim în continuare şi sperăm să producem o surpriză foarte mare la ei. În momente importante în care noi am arătat, am jucat mai bine fotbal. Când am scăzut presiunea, au venit şi fazele lor mai periculoase. Mulţumit de tot ce am văzut la echipa mea. Fiecare a făcut ce trebuie. Cred eu că am alergat foarte mult, 60-70 de minute. Ştiu că avem şansa noastră şi mergem să o jucăm. Poate facem un 3-3, cum am făcut la Craiova”.