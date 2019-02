Gică Hagi vs Devis Mangia, un duel tactic încheiat la egalitate

Întâlnirea dintre FC Viitorul şi Universitatea Craiova, disputată duminică, seară, în etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, s-a încheiat nedecis, scor 0-0, astfel că diferența dintre cele două formații a rămas de cinci puncte. Viitorul a avansat o poziție în clasament, fiind acum pe patru, cu 24 de puncte, profitând de înfrângerea celor de la Sepsi Sg. Gheorghe la Voluntari.

La finalul partide dintre Viitorul și U. Craiova, Gheorghe Hagi și Devis Mangia s-au declarat mulțumiți de modul în care au interpetat tactic jocul componenții celor două formații, mai ales că a fost vorba de primul meci oficial disputat în acest an.

„Un meci deschis, un meci bun. Viteza de joc cred că a suferit, dar în rest, atitudine bună, stat bine în teren. Chiar dacă nu s-a marcat, am avut ocazii, și noi, și ei. Total mulțumit, i-am și felicitat pe băieți. E un punct, a început lupta, mai avem patru meciuri, să facem bine, ca să intrăm iar în play-off. Cojocaru a făcut un meci mare. A fost ager, a fost activ, a ieșit pe centrări și cred că acest rezultat este și datorită lui. Am vrut să surprind cu trei decari. Eu cred că ambele echipe au interpretat bine tactic. Fiecare echipă a avut momentele ei. Trebuie să producem rezultate, să fim pragmatici” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

„Cred că a fost un meci tactic. Am schimbat sistemul, și Viitorul la fel. Cred că am controlat mai mult jocul. A fost un meci cu foarte mare intensitate în teren. Am fost pregătiți pentru soluțiile Viitorului, dar am făcut puține greșeli din punct de vedere tehnic. Am ratat și penalty... Sper să nu facem recordul de penalty-uri ratate, pentru că înseamnă puncte pierdute. Mergem înainte” - Devis Mangia, antrenor U. Craiova.