Gigi Becali a dat în judecată Armata. Ce se întâmplă cu marca Steaua

FCSB a depus o acțiune la Tribunalul București prin care solicită anularea tuturor mărcilor deținute de CSA Steaua, anunță ziare.com. Printre ele se află și cea pierdută de echipa de fotbal în noiembrie 2014, conform unei sentințe definitive a ICCJ. FCSB argumentează, în demersul făcut la Tribunalul București, că Armata nu are dreptul să folosească acea marcă, deoarece nu are voie să aibă secție profesionistă de fotbal. În plus, FCSB mai susține că marca nu a fost folosită foarte mult timp de Armată și îi aparține, de fapt, lui Gigi Becali. Gigi Becali a susținut în ultima perioadă că va câștiga "în cel mult un an sau doi" toate procesele cu Armata și va recupera și numele "Steaua".