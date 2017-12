Ginerele lui Bercea Mondial, încă 30 de zile după gratii

Deși se aștepta, probabil, ca Tribunalul Constanța să dispună punerea lui în libertate, așa cum a făcut-o de două ori până acum, iată că magistrații l-au dezamăgit. Este vorba despre ginerele lui Bercea Mondial, Marius Constantin, încarcerat sub acuzația că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. Instanța a menținut, vineri, arestul preventiv pentru acesta, respingând totodată cererea inculpatului de a fi trimis în arest la domiciliu sau de a fi lăsat în libertate, sub control judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța superioară. La ieșirea din sala de judecată, avocatul lui Marius Constantin, Mircea Teis, a declarat că este încrezător că se va face dreptate în acest caz. „Motivele Direcției Naționale Anticorupție de menținere în arest a lui Marius Constantin nu subzistă, au fost invocate aceleași argumente care au stat la baza arestării clientului meu, fără să fie adus niciun element nou pentru a justifica această măsură privativă de libertate. În plus, a trecut o perioadă destul de mare de la încarcerarea inculpatului, se apropie de patru luni, și, raportat la probele din dosar, clar nu se mai impune menținerea acestuia în arest”, a declarat avocatul Mircea Teis. În același dosar sunt judecate și rudele lui Bercea: fiica Izaura Anghel, fiii Florin și Grinică Anghel, respectiv soția - Fănica Anghel.

PRINȘI ÎN FLAGRANT Potrivit procurorilor anticorupție, Marius Constantin este acuzat că l-ar fi şantajat pe Mircea Băsescu, pe care l-ar fi ameninţat că va face publică o înregistrare compromiţătoare dacă nu înapoiază familiei Anghel 280.000 de euro. Mircea Băsescu l-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul să-l scoată din puşcărie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu, prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână. Din „fondul“ respectiv, conform declaraţiei lui Florin Anghel, 300.000 de euro ar fi mers la Traian Băsescu.