Gisele Bundchen a născut o fetiţă

Top-modelul brazilian Gisele Bundchen a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a născut o fetiţă, în noaptea de joi spre vineri. Celebrul model brazilian şi soţul ei, jucătorul de fotbal american Tom Brady, au decis ca fiica lor să se numească Vivian. Nu se cunosc alte detalii despre această naştere. Cuplul are deja un băieţel, Benjamin, născut în decembrie 2009. Tom Brady, care joacă pentru echipa New England Patriots, mai are un fiu de 5 ani, John, cu fosta sa iubită, actriţa Bridget Moynahan. Gisele Bundchen, în vârstă de 32 de ani, s-a căsătorit cu Tom Brady, de 35 de ani, în februarie 2009.

În iunie 2012, Gisele Bündchen s-a situat, pentru al şaselea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume, realizat de publicaţia ”Forbes”, cu venituri de 45 de milioane de dolari, obţinute în perioada mai 2011 - mai 2012.