Glamour, fast şi spectacol la Berlinală

Cea de-a 64-a ediţie a Berlinalei a debutat joi seară cu proiecţia filmului „The Grand Budapest Hotel“, un lungmetraj regizat de americanul Wes Anderson, care are o distribuţie demnă de un palat de cinci stele. Încă de joi după-amiază, sub un soare aproape primăvăratic, fanii prezenţi la festival i-au aşteptat cu nerăbdare pe actorii Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Bill Murray, Jeff Goldblum, Edward Norton şi Tilda Swinton să iasă de la conferinţa de presă care a precedat proiecţia filmului. Festivităţile vor dura până pe 16 februarie, iar Berlinala va dispune astfel de zece zile în timpul cărora vor fi proiectate peste 400 de filme. Un omagiu special îi va fi adus americanului Philip Seymour Hoffman, decedat recent, prin proiecţia, pe 11 februarie, a filmului ”Capote”, care i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor în 2006. Un număr de 20 de lungmetraje provenind din peste zece ţări se vor afla în competiţie, cărora li se vor adăuga trei filme în afara competiţiei: mult-aşteptatul ”Eroii monumentelor / The Monuments Men”, care îl are ca regizor şi protagonist pe George Clooney, ”La belle et la bête”, de Christoph Gans, cu Vincent Cassel şi Léa Seydoux, un film care se distanţează foarte mult de fabula poetică, şi versiunea necenzurată a filmului ”Nimfomana Vol. I / Nymphomaniac: Volume 1”, regizat de controversatul cineast danez Lars von Trier.

CURSA PENTRU URSUL DE AUR Filme cu bugete mari sau turnate cu multă economie, dar şi regizori confirmaţi şi regizori debutanţi se vor înfrunta pentru recompensa supremă, Ursul de Aur, care va fi decernată pe 15 februarie. Anul trecut, acest trofeu prestigios a fost câştigat de filmul românesc ”Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer, considerat o operă cinematografică lipsită de concesii la adresa României postcomuniste. Veteranul cineast francez Alain Resnais, premiat adeseori în festivaluri, va prezenta, la vârsta de 91 de ani, cel mai recent film al său, ”Aimer, boire et chanter”. El va concura la Berlin şi cu tânărul argentinian Benjamin Naishtat şi cu filmul de debut al acestuia, ”Historia del miedo”. Peruana Claudia Llosa, în vârstă de 37 de ani, recompensată în 2009 cu Ursul de Aur pentru ”Fausta”, revine în competiţie în acest an cu ”Aloft”, un film care îi are pe generic pe Jennifer Connely, Mélanie Laurent şi Cillian Murphy. Cinema-ul american va fi reprezentat de Richard Linklater, care va prezenta la Berlin filmul ”Boyhood”, o experienţă unică în cinema-ul de ficţiune, întrucât pelicula a fost turnată într-un interval de 12 ani, cu aceiaşi actori, în rândul cărora se remarcă Ethan Hawke şi Patricia Arquette. Crimele naziste din Europa vor reprezenta una dintre temele centrale de la Berlinala 2014. ”The Monuments Men”, de exemplu, cu George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray şi Jean Dujardin, spune povestea unei echipe de experţi care luptă pentru a salva operele de artă furate de nazişti. Germanul Volker Schlöndorff îşi va prezenta săptămâna viitoare filmul ”Diplomatie”, o piesă de teatru care devine film şi care explică motivele pentru care generalul Dietrich von Choltitz a decis să nu respecte ordinul lui Hitler şi a scutit Parisul de distrugeri majore.

CINEMA-UL, O MARE FAMILIE Americanul James Schamus, producător al filmelor regizate de celebrul Ang Lee, va fi preşedintele juriului oficial al Berlinalei, din care mai fac parte actorul austriac Christoph Waltz, actorul chinez Tony Leung, producătoarea americană Barbara Broccoli, actriţa daneză Trine Dyrholm, pictoriţa şi regizoarea iraniană Mitra Farahani şi actriţa americană Greta Gerwig. ”Cinema-ul este o mare familie, chiar dacă în toate familiile pot să existe dezacorduri profunde în timpul cinei. Însă dimineaţa, după ce ne trezim, ne iubim în continuare”, a spus James Schamus.