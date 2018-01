Greva generală goneşte muncitorii de la Chimpex

O grevă generală de 19 zile, una de avertisment, negocieri eşuate pe bandă rulantă şi pierderi de milioane de euro. Acesta este bilanţul provizoriu al celor mai lungi proteste din istoria societăţii \"Chimpex\", însă care ar putea să se prelungească pînă la Anul Nou, niciuna din cele două părţi nefiind dispusă să cedeze. \"Războiul\" surd dintre administraţie şi sindicalişti pare mai degrabă unul al orgoliilor, şi nu al adevăratelor probleme cu care se confruntă operatorul portuar. Cu toate că la noile negocieri, desfăşurate ieri la sediul Companiei Naţionale a Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC), cele două părţi ar fi trebuit să bată palma reconcilierii, situaţia s-a complicat şi mai mult. Potrivit liderului Sindicatului Liber Portuar \"Chimpex\", Florin Coman, salariaţii s-au ţinut de cuvînt şi au venit cu o nouă ofertă privind creşterea salariilor, însă administraţia refuză sistematic încheierea conflictului. \"Administraţia nu a venit cu nicio ofertă de salarizare întrucît este interesată ca această grevă să continue. Am prezentat trei variante de salarizare care ajung pînă la 20 din cele 30 de procente solicitate iniţial, dar nu ne-am înţeles. Chiar şi la celelalte plăţi am scăzut plafonul pînă la 11%, însă în zadar. De 17 ani mă ocup de probleme sindicale, dar aşa ceva nu am mai văzut \", a declarat Coman.

Declaraţia liderului sindical a fost susţinută de directorul general al CNAPMC, Constantin Matei, care a precizat că, deşi a ameninţat administraţia cu rezilierea contractului în cazul în care nu rezolvă problema grevei generale, situaţia muncitorilor este la fel de incertă. \"Pînă în prezent, 12 muncitori au plecat să lucreze la alţi operatori portuari, ceea ce nu este tocmai în regulă. Aceasta înseamnă pierderea calităţii, dar şi nesiguranţa locului de muncă pentru salariaţi\", a declarat Matei. În acelaşi timp, Florin Coman susţine că, în pofida declaraţiilor directorilor Andrei Popa şi Constantin Guţă privind \"strategia pe termen lung\" a societăţii, şi alţi muncitori vor pleca din cadrul firmei. \"Aceşti patroni turci sînt adevăraţii investitori strategici ai României. Noi stăm cu instalaţii de prelucrare de 5.000 de tone pe etapă, însă pierdem în faţa altor societăţi care asigură un flux de 800 de tone. Aşa se face că sute de vagoane stau degeaba, în vreme ce CNAPMC pierde bani mulţi pentru fiecare tonă de marfă care ar fi trebuit manipulată\", a explicat Coman. Deşi nu a dorit să comenteze situaţia critică prin care trece societatea, administraţia \"Chimpex\" a atacat la Tribunalul Constanţa decizia care obliga firma la plăţi salariale către liderul de sindicat, dar şi recursul la programul de lucru al muncitorilor.