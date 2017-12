Grindeanu: Dacă moțiunea va pica, o să am discuții cu Coaliția PSD-ALDE, nu și cu Liviu Dragnea

Premierul Sorin Grindeanu afirmă că, în cazul în care moțiunea de cenzură depusă de PSD-ALDE nu va trece, va începe negocieri cu actuala coaliție pentru formarea unui nou guvern. Grindeanu spune că negocierile vor fi purtate cu PSD și ALDE, nu însă și cu liderul PSD, Liviu Dragnea. ''Ca și susținere, am explicat în detaliu ce o să fac dacă această moțiune va pica. Și va pica. O să merg și o să am discuții cu Coaliția de la guvernare din acest moment, PSD-ALDE. Nu o să am discuții cu Liviu Dragnea. Punct'', a declarat premierul, duminică, la Palatul Victoria. El a reafirmat faptul că nu are motiv pentru a demisiona, caracterizând actuala criză din interiorul PSD una ''artificială''. În același timp, el a susținut că sub mandatul său ''România merge pe drumul corect''.

''Nu am motive să îmi dau demisia. Tot ceea ce s-a încercat prin acest fals raport, despre care măcar nu se mai menționează în moțiune decât așa la și altele, arată că a fost și e o criză artificială. Neavând motive să îmi dau demisia, că România merge pe drum corect — nu o spune Sorin Grindeanu, o spun organismele internaționale, atunci singura modalitate este în Parlament. Acest lucru se va întâmpla miercuri sau joi'', a precizat șeful Executivului.