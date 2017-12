Guvernul Boc 2 - “11 împotriva României”

PNL şi UDMR au depus, ieri după-amiază, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Boc II, intitulată “11 împotriva României”. Textul moţiunii a fost semnat de 117 de parlamentari, PNL şi UDMR, dar şi de şapte social-democraţi, care şi-au depus semnăturile “în nume personal”. Documentul invocă lipsa de susţinere a actualului Guvern în Parlament şi criza economică gravă la care nu poate veni cu soluţii eficiente, punînd actuala stare de lucruri pe seama şefului statului şi a Cabinetului Boc 2. Moţiunea acuză cabinetul minoritar al lui Boc că se află “la masa puterii” prin încălcarea Constituţiei, “nereprezentativitate flagrantă” şi ilegalitate. “Aţi rămas doar 10 şi cu Emil, 11! Dacă am vorbi în termeni sportivi, am putea spune că sînteţi cît o echipă de fotbal. Dar jocul dvs se poartă împotriva României. Antrenorul de la Cotroceni vă conduce în ofensiva împotriva a 22 de milioane de cetăţeni. Parafrazînd un brand deja patentat putem spune că sînteţi “11 împotriva României!“”, se arată în textul moţiunii. Semnatarii moţiunii îl acuză pe Boc de incompetenţă şi de disoluţia autorităţii statului: “Aţi blocat instituţii, aţi încălcat legile ţării, v-aţi bătut joc de proceduri. Aveţi o singură viziune: asigurarea cu orice preţ a supremaţiei lui Traian Băsescu. V-aţi transformat în argatul celui care împinge spre haos România, pe care o consideraţi moşia preşedintelui. Cetăţenii români nu sînt iobagii dvs! Nu ne regăsim în mentalitatea de slugă pe care o afişaţi în faţa dlui Băsescu”. Textul moţiunii conţine acuze directe şi la adresa şefului statului: “Preşedintele jucător a transformat România întreagă în parcul său de distracţii, răsucind şi contorsionînd într-un montagne-russe ameţitor legea fundamentală şi aruncînd în tunelul groazei pe milioanele de cetăţeni din această ţară”. Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că moţiunea de cenzură ţine cont de “situaţia politică de criza economică, politică, socială şi morală în care se află România, de criza de legitimitate şi reprezentativitate a actualului Guvern, şi ca un semnal faţă de derapajul continuu pe care actuala putere Băsescu-Boc îl are, putem să observăm astăzi un nou gest incalificabil al Guvernului, de a-şi asuma răspunderea pe Legea pensiilor. Nu discutăm subiectul pe fond, ci forma, care denotă o tendinţă de alunecare spre totalitarism. Înţelegem aşadar că, în curînd, în România se va decide totul numai prin ordonanţe de urgenţă şi prin asumări de răspundere, Parlamentul rămîne absolut o instituţie decorativă”. El a conchis că, în actuala situaţie, “probabil un Parlament unicameral ar fi chiar inutil”, menţionînd că nu crede că mai trebuie să se discute despre Parlament unicameral sau bicameral, ci “de o ţară lipsită de Parlament, avînd în vedere că Guvernul poate să decidă orice prin OUG sau asumare de răspundere”. Preşedintele PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, că, în situaţia în care moţiunea depusă la Parlament va avea succes, va propune ca funcţia de premier să fie preluată de un independent, iar guvernul să fie format din tehnocraţi pînă după alegerile prezidenţiale. Antonescu şi-a exprimat speranţa ca parlamentarii PSD să voteze moţiunea. Liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că social democraţii vor susţine moţiunea de cenzură. În schimb, senatorii PD-L apreciază că demersul opoziţiei de a depune moţiunea de cenzură este neconstituţional, întrucît Constituţia prevede că parlamentarii care au semnat o moţiune nu pot iniţia o alta în aceeaşi sesiune.