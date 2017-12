Guvernul Ponta investeşte trei miliarde de euro în mediul universitar şi cercetare

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, afirmă că aproape trei miliarde de euro vor fi dirijaţi, în perioada următoare, către universităţi şi cercetare. „Sunt bani alocaţi pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, axa de cercetare, şi pe Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Vor fi dirijaţi, în perioada următoare, către mediul universitar, mediul educaţional, cu prioritate pe mediul universitar şi către activitatea de cercetare. Anul trecut am sprijinit puternic activitatea de cercetare, poate că e cea mai mare sumă pe care o are România în activitatea de cercetare, în ultimii 25 de ani, atrasă într-o perioadă atât de scurtă, şi vom continua să finanţăm universităţile, doctoranzi, post-doctoranzi", a spus ministrul Mihnea Costoiu, la Târgu Mureş. Potrivit acestuia, principalii beneficiari ai banilor europeni sunt consorţiile universitare şi trebuie profitat de această "şansă". "Nu uitaţi că am semnat acum trei săptămâni contracte de peste 300 de milioane de euro, prin care finanţăm, de exemplu, doctoranzii, care au burse între 1.500 şi 1.700 de lei şi post-doctoranzii care au burse de 4.000 de lei pe lună", a spus Costoiu. El a făcut referiri şi la sumele destinate activităţii de cercetare, apreciind că e vorba de "sume generoase". "Vom avea, de asemenea, programe prin care să se formeze infrastructura de cercetare, adică dezvoltarea de laboratoare în universităţi, şi în institute de cercetare, dar foarte important - pentru că am spus că sprijin economia reală şi acest lucru voi continua să îl fac - avem sume destinate cercetării aplicate în mediul privat, iar răspunsul mediului privat a fost unul extraordinar. La fiecare euro pe care noi l-am pus la dispoziţie anul trecut, mediul privat a investit între 1,3 şi 1,7 euro, asta înseamnă între 40 şi 65%. Deci, răspunsul a fost foarte bun şi vom continua şi în anii viitori să sprijinim cercetarea aplicată, care înseamnă cooperarea agent economic - universitate sau institut de cercetare", a mai arătat ministrul. Costoiu a precizat că şi autorităţile locale pot sprijini proiecte de acest fel, dar numai în parteneriat cu universităţi şi agenţi economici, pentru că "niciunde în lume" o primărie nu poate să gestioneze singură un proiect de cercetare.