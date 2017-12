Guvernul României, dat în judecată

Luna trecută, Guvernul a emis Ordonanța de Urgență 45/2014, despre modificarea legislației privind alegerile prezidențiale, însă liberalii nu sunt de acord cu această ordonanță, întrucât i-au solicitat lui Iohannis s-o atace în instanță. „PNL, prin mine, a dat Guvernul în judecată pentru anularea Ordonanţei 45 pe 2014, care modifică nepermis legislaţia specifică organizării scrutinului pentru alegerea preşedintelui României”, a spus Iohannis. El a mai declarat că de la bun început a fost împotriva acestei măsuri și că a făcut de mai multe ori apel la Avocatul Poporului în vederea anulării ordonanței, însă fără succes. „Nu poate Guvernul, cu un candidat la Preşedinţie, cu puţine zile înainte de alegeri, să modifice legislaţia care se referă la aceste alegeri. Victor Ponta, prin instrumentele guvernamentale, şi-ar crea un avantaj competiţional şi acest lucru îl considerăm, nu numai noi, ci şi Comisia de la Veneţia, inacceptabil. Am formulat astfel o solicitare de chemare în judecată a Guvernului, în care am invocat excepţia de neconstituţionalitate şi credem că instanţa va trimite la Curtea Constituţională ordonanţa, de unde vom avea un răspuns tranşant”, a conchis Iohannis.