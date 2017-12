Hagi a promovat nouă juniori la prima echipă

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a încheiat anul 2011 cu două obiective importante realizate: a încheiat turul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal pe prima poziţie cu echipa de seniori şi a promovat la formaţia pregătită de Cătălin Anghel nouă jucători sub 18 ani. FC Viitorul este formaţia cu cea mai mică medie de vârstă din al doilea eşalon fotbalistic al ţării, antrenorul Cătălin Anghel utilizând în cele 15 etape din turul campionatului şi în cele trei partide din Cupa României 13 jucători sub 21 de ani: Marius Albu (20 ani), Florin Bejan (20 ani), Romario Benzar (19 ani), Mihai Onicaş (21 ani), Alexandru Lazăr (20 ani), Alin Cârstocea (19 ani), Radu Cureteu (19 ani), Vlad Rusu (21 ani), Aurelian Chiţu (20 ani), Nicolae Hertu (20 ani), Bogdan Mitache (17 ani), Gabriel Iancu (17 ani) şi Ionuţ Vînă (16 ani). Viitorul continuă politica de promovare a tinerilor şi în acest an, la reunirea lotului fiind prezenţi, printre cei 30 de jucători, nouă juniori sub 18 ani: Alexandru Buzbuchi (18 ani), George Şerban (17 ani), Bogdan Ţîru (17 ani), Ionuţ Puţanu (17 ani), Bogdan Mitache (17 ani), Mihai Bălaşa (16 ani), Gabriel Iancu (17 ani), Cristian Gavra (18 ani) şi Ionuţ Vînă (16 ani). Toţi aceştia sunt internaţionali de juniori U17, U18 şi U19.

„Forma bună şi talentul lor îi recomandă să fie promovaţi în lotul echipei mari. Avem în vederi şi alţi juniori de perspectivă să facă pasul către prima echipă. Uşa le este deschisă tot timpul, iar ţelul nostru principal este promovarea jucătorilor tineri pentru fotbalul de mare performanţă. Avem o echipă tânără, plină de entuziasm, am încheiat turul pe prima poziţie şi vrem să reuşim promovarea în Liga I“, a declarat Anghel. Preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu, a salutat prezenţa în lotul seniorilor a celor nouă jucători sub 18 ani: „Ei se numără printre cei mai talentaţi juniori ai Academiei Hagi, iar promovarea lor la prima echipă a venit firesc, ca urmare a randamentului dat în meciurile din campionatul juniorilor republicani şi de la lotul naţional“. În primul cantonament al echipei de seniori din Antalya, 20 ianuarie - 3 februarie, va merge şi o selecţionată formată din juniorii A şi B, născuţi în 1993, 1994 şi 1995, pregătită de Cristian Cămui. FC Viitorul II va susţine în Antalya şi trei partide de verificare.