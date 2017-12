Halep, cea mai bună clasare din carieră

Succesul obţinut duminică în turneul Premier de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari, i-a adus jucătoarei constănţene de tenis Simona Halep un salt de patru locuri în clasamentul WTA. Astfel, Halep a urcat pe locul 14 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare din carieră, cu 3.085 de puncte. Sportiva în vârstă de 22 de ani se află pe poziţia a treia în topul celor mai bine clasate jucătoare române din istorie, fiind devansată doar de Irina Spîrlea (locul 7, 13 octombrie 1997) şi Virginia Ruzici (locul 8, 21 mai 1979).

„Sunt foarte fericită şi încerc să mă bucur de aceste momente deosebite, de tenis, de jocul meu. Am urcat pe locul 14 după Moscova. Mă bucur că am reuşit această performanţă şi sper să urc cât mai sus. Ştiam că Irina Spârlea şi Ruxandra Dragomir au patru turnee câştigate în carieră. Mă bucur că am reuşit să ajung la cinci. Sper să câştig cât mai multe şi să o ajung pe doamna Virginia Ruzici. Nu este în pericol recordul dânsei, dar sper măcar să o egalez. Nu pot să zic că mi-e teamă de cineva din circuit, dar sunt câteva jucătoare care sunt mai puternice decât mine. În afară de Serena, mai sunt şi Şarapova, şi Azarenka”, a spus Halep, care a revenit ieri în România, fiind aşteptată la Aeroportul “Henri Coandă” de părinţii ei. Constănţeanca a câştigat aproape un milion de dolari din tenis în acest an, dar a mărturisit că nu se gândeşte niciodată la partea materială înaintea unui turneu.

„Eu nu mă gândesc niciodată la partea materială înaintea turneelor. Nu prea sunt amatoarea banilor. Încerc să mă bucur de tenis, dar ei sunt bineveniţi. Până la urmă, orice om care munceşte este şi răsplătit. Mai am mult până la Top 10 WTA. Vin turnee puternice, iar anul viitor trebuie să apăr tot ce am câştigat anul acesta. M-aş mulţumi şi cu locul al doilea în clasamentul WTA”, a adăugat Halep.

ULTIMUL TURNEU. Halep va mai juca un turneu pe final de sezon, urmând să ia startul la Garanti Koza Tournament of Champions, turneu care va avea loc în perioada 29 octombrie - 3 noiembrie, la Sofia (Bulgaria), fiind dotat cu premii în valoare totală de 750.000 de dolari. La întrecere se califică, în ordinea clasamentului WTA, jucătoarele care au cucerit măcar un titlu din categoria International şi care nu participă la Turneul Campioanelor de la Istanbul. Constănţeanca şi-a câştigat dreptul de a merge la Sofia, după ce a câştigat trei turnee din categoria International, Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda) şi Budapesta (Ungaria). La startul competiţiei vor fi prezente opt tenismene: Simona Halep (14 WTA), Samantha Stosur (19 WTA), Elena Vesnina (25 WTA), Maria Kirilenko (18 WTA), Alize Cornet (27 WTA), Lucie Safarova (29 WTA), Ana Ivanovic (16 WTA) şi Ţvetana Pironkova (99 WTA), ultimele două beneficiind de wild-card-uri. Cele opt participante vor fi împărţite în două grupe de patru, urmând ca primele două din fiecare să se califice în semifinale. Fiind cel mai bine clasată în ierarhia mondială, constănţeanca este cotată drept principala favorită la victorie, în absenţa italiencei Robertei Vinci, care în aceeaşi săptămână va juca în finala Fed Cup, Italia - Rusia.