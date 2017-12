Halep, lăudată de Jankovic

Jucătoarea sârbă de tenis Jelena Jankovic, care a învins-o, marţi seară, pe constănţeanca Simona Halep în primul tur la US Open, a declarat, la finalul partidei, că sportiva din România a jucat foarte bine, iar pentru ea a fost foarte greu să se impună, informează site-ul wtatour.com. „Simona Halep a jucat foarte bine. Ea a reuşit să pună multe mingi în teren, nu a făcut multe greşeli şi am fost nevoită să muncesc pentru fiecare punct. Nu am jucat cel mai bun tenis. Am încercat să dau tot ce am mai bun şi mă bucur că am reuşit să mă calific. A fost greu pentru mine”, a spus Jankovic. Simona Halep, locul 96 WTA, a cedat în duelul cu Jankovic, locul 5 WTA şi a patra favorită a competiţiei, cu scorul de 4-6, 6-4, 5-7, după un meci care a durat două ore şi 20 de minute. Halep, care va împlini 19 ani pe 27 septembrie, a servit pentru câştigarea meciului, la scorul de 5-4, în setul decisiv, şi a avut 30-15, dar experimentata jucătoare sârbă în vârstă de 25 de ani a revenit şi şi-a adjudecat trei ghemuri consecutiv, câştigând o partidă foarte disputată. Debutantă la US Open, Halep va primi 19.000 de dolari pentru participarea ei la competiţia de la New York.

La US Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 22,7 milioane de dolari, singura reprezentantă a României a rămas Alexandra Dulgheru, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 25, care s-a calificat în turul secund, după ce a învins-o, marţi seară, cu 6-3, 6-1, pe franţuzoaica Julie Coin, locul 123 WTA, într-un meci care a durat 78 de minute. Dulgheru, care anul trecut nu a depăşit primul tur la prima sa participare la US Open, o va întâlni, în premieră, în faza următoare a turneului, pe suedeza Sofia Arvidsson, locul 55 WTA, care a trecut, tot marţi, de Sorana Cîrstea, scor 6-1, 6-2. Prin calificarea în turul secund al ultimului Grand Slam al anului, Dulgheru şi-a asigurat un cec în valoare de 31.000 de dolari. Tot în primul tur au mai fost eliminate Edina Gallovits, 3-6, 2-6 în duelul cu franţuzoaica Marion Bartoli (favorită nr. 13) şi Monica Niculescu, 0-6, 7-5, 1-6 cu Victoria Azarenka (Belarus, favorită nr. 10).