Halep rămâne a doua tenismenă din lume

După ce a ajuns până în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati, egalându-și performanța reușită la ediția precedentă, Simona Halep și-a păstrat poziția secundă în clasamentul WTA. Mai mult, tenismena constănțeană s-a distanțat considerabil de a treia clasată, chinezoica Na Li, acumulând 6.750 de puncte, cu 580 de puncte mai mult decât asiatica. În schimb, sportiva în vârstă de 22 de ani este devansată clar de liderul ierarhiei mondiale, americanca Serena Williams, care a adunat 9.430p. Halep și-a menținut și locul secund în clasamentul celor mai bune tenismene din acest an, cu 5.059p, după Maria Șarapova (Rusia), care are 5.335p, dar înaintea Serenei Williams, cu 4.932p, și are șanse mari să se califice la Turneul Campioanelor, programat la finalul anului, în Singapore.

În această săptămână, constănțeanca are însă o misiune dificilă, încercând să-și apere titlul cucerit anul trecut la New Haven, în turneul dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Halep, alături de Petra Kvitova, locul 4 WTA, şi Caroline Wozniacki, locul 11 WTA, s-a numărat printre participantele la „ALS Ice Buckek Challenge”, o campanie de donaţii la care au aderat numeroase personalităţi din întreaga lume. Astfel, cele trei jucătoare i-au turnat apă rece pe cap directorului turneului de la New Haven, Anne Worcester. Conform tradiției, participanţii sunt provocaţi să îşi toarne pe cap apă rece şi să facă o donaţie pentru cercetarea în domeniul afecţiunilor cerebrale. Printre cei care au acceptat provocarea de a se uda cu apă rece s-au numărat Bill Gates, Mark Zuckerberg, Justin Timberlake și Cristiano Ronaldo. Şi preşedintele SUA, Barack Obama, a primit o provocare de a se alătura acestei campanii. Înregistrarea momentului în care Anne Worcester este udată cu apă de cele trei jucătoare de tenis a fost postată pe contul de Twitter al directorului turneului american.

În Top 100 WTA mai sunt prezente patru jucătoare din România, Irina-Camelia Begu, în urcare cu două locuri, pe 60, cu 898p, Monica Niculescu, în coborâre cu opt poziții, pe 69, cu 835p, Sorana Cîrstea, în coborâre cu un loc, pe 81, cu 692p, și Alexandra Dulgheru, în coborâre cu o poziție, pe 95, cu 606p. La dublu, cea mai bine clasată sportivă din România este Niculescu, în urcare cu o poziție, pe 39, cu 1.850, urmată de Begu, în staționare pe 73, cu 1.089p, şi de Raluca-Ioana Olaru, care se află în coborâre cu trei poziții, pe 75, cu 1.078p.

TECĂU, PE LOCUL 21 ATP LA DUBLU. Sfert-finalist la Cincinnati, Horia Tecău a coborât o poziție în clasamentul ATP de dublu și se află pe locul 21, cu 3.310p. Constănțeanul a alunecat un loc și în ierarhia celor mai bune echipe de dublu ale anului, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, cei doi aflându-se pe 7, cu 2.100p, cu șanse de calificare la Turneul Campionilor, care va avea loc la finalul anului, la Londra. Tot la dublu, Florin Mergea a coborât pe 37, cu 2.329p, în timp ce Adrian Ungur, învingător la Cordenons, a făcut un salt de 98 de poziții și a ajuns pe 258, cu 263p.

La simplu, Ungur a coborât o poziţie şi se află pe locul 137, cu 434p, Victor Hănescu se menţine pe locul 150, cu 380p, iar Marius Copil a urcat cinci poziții, pe 175, cu 293p. Primii trei jucători din clasamentul ATP de simplu sunt următorii: 1. Novak Djokovic (Serbia) 12.770p, 2. Rafael Nadal (Spania) 10.670p, 3. Roger Federer (Elveţia) 7.490p.