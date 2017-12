Halep ratează semifinalele la Wimbledon

11:03:14 / 12 Iulie 2017

Si mai are pretentii...

Ar fi cea mai mare rusine/prostie ca, printr-o conjunctura care nu prea are legatura cu performanta sportiva, sa ajungi sa fii numarul 1 mondial (cu toate ca acest clasament nu prea conteaza in aprecierea adevaratei valori a unui/unei jucator/jucatoare) cand tu nu esti in stare sa castigi un turneu ADEVARAT, de Grand Slam! Ceva de genul ca o echipa nationala de fotbal vrea sa fie campioana mondiala castigand toate amicalele pe care le disputa, dar la Turneul Final (cel care conteaza de fapt!) este eliminata...