Halep s-a retras din turneul de la Sydney

După ce a câștigat turneul de la Shenzen (China), chiar dacă înaintea finalei a acuzat puternice dureri abdominale, Simona Halep a mers în Australia pentru a lua startul la turneul de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Desemnată principală favorită a competiției, tenismena constănțeană a acces direct în turul secund, unde ar fi trebuit să joace, ieri dimineață, împotriva sportivei cehe Karolina Pliskova, locul 22 WTA. Cu doar câteva ore înaintea disputei, jucătoarea clasată pe locul 3 în ierarhia mondială a anunțat că se retrage de la turneu, din cauza unei infecţii gastrointestinale. „În timpul turneului din China am contractat acest virus stomacal. Nu m-am antrenat în ultimele trei zile şi am aşteptat să văd cum mă recuperez. Nu mă simt la capacitate maximă şi din această cauză am decis să mă retrag”, a explicat Halep, care a fost înlocuită pe tabloul principal de Nicole Gibbs (SUA). Halep nu va pierde puncte în clasamentul WTA, la ediția anterioară fiind eliminată încă din primul tur. Site-ul britanic de specialitate live-tennis.com a scris, ieri, că Halep are o istorie a meciurilor pierdute „devreme” sau a retragerilor de la turneele care preced un Grand Slam. Nu este pentru prima dată când Halep este în atenţia presei internaţionale pentru faptul că se retrage înaintea unor competiţii importante.

Constănțeanca este convinsă că se va recupera până la startul primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va începe săptămâna viitoare. „Cu problemele la stomac nu ştii niciodată, dar sper să mă refac în două, trei zile şi să pot să mă pregătesc pentru Australian Open. Sunt mult mai încrezătoare acum faţă de anul trecut. Am avut un start bun de sezon. Am câştigat la Shenzhen şi am jucat mai bine de la meci la meci. Nu este o presiune mai mare pe mine, dar trebuie să cred că pot face mai mult decât sfertul de finală de anul trecut”, a precizat Halep.

TECĂU, ÎN TURUL SECUND LA DUBLU

Tot la Sydney, dar în turneul masculin, dotat cu premii în valoare totală de 494.310 dolari, constănțeanul Horia Tecău și partenerul său, Jean-Julien Rojer, s-au calificat în sferturile de finală ale probei de dublu. Cei doi, cotați cu a doua șansă la câștigarea trofeului, au învins în primul tur, cu scorul de 6-2, 7-6 (9/7), după o oră şi nouă minute, cuplul australian James Duckworth și Chris Guccione. În sferturi, Tecău şi Rojer vor întâlni în această dimineață, de la ora 9.30, dublul format din Benjamin Becker (Germania) și Nicholas Monroe (SUA). Prin prezența în sferturi, perechea româno-olandeză și-a asigurat 45 de puncte WTA în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 3.960 de dolari.