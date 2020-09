Halep se apropie de prima poziţie în ierarhia WTA

În clasamentul WTA dat publicităţii marţi, 22 septembrie, Simona Halep se menţine pe locul secund în ierarhia mondială, cu 7.255 de puncte, dar diferenţa faţă de liderul Ashleigh Barty (Australia), care are 8.717 puncte, s-a micşorat în urma victoriei tenismenei constănţene în turneul de la Roma. Pe locul 3 se află Naomi Osaka (Japonia), cu 5.780 puncte.

„În sfârşit am câştigat! Iubesc acest turneu şi în fiecare an am jucat chiar foarte bine. Nu şi anul trecut, dar în anii precendeţi am jucat foarte bine. Am avut două finale, startul ascensiunii mele în clasament a fost aici, în 2013, şi a fost visul meu să câştig acest trofeu. Şi sunt foarte, foarte fericită că s-a întâmplat. Am fost foarte strictă cu programul, am muncit foarte mult şi m-am îmbunătăţit foarte mult din punct de vedere fizic. De aceea pot să alerg atât, pot să mă simt pregătită pentru fiecare meci. Picioarele mele sunt din ce în ce mai puternice, ceea ce îmi dă încredere în timpul meciurilor. Mai ales pe zgură, mă simt mult mai bine”, a spus Halep după victoria de la Foro Italico.

Celelalte tenismene tricolore aflate în Top 200 ocupă următoarele locuri în clasamentul WTA: 58 (58). Patricia Ţig 1.105p, 72 (77). Irina Begu 932p, 83 (82). Sorana Cîrstea 839p, 93 (92). Ana Bogdan 755p, 127 (127). Mihaela Buzărnescu 558p, 141 (141). Monica Niculescu 480p, 141 (163). Irina Bara 479p, 167 (166). Jaqueline Cristian 412p, 179 (178). Elena-Gabriela Ruse 377p, 199 (199). Laura Ioana Paar 327p.

La dublu, Raluca Olaru, finalistă la Roma, a urcat 15 locuri şi se află pe poziţia 40, cu 2.040 de puncte.

La dublu, celelalte tenismene din România din Top 200 WTA se află pe următoarele locuri: 55 (57). Monica Niculescu 1.597p, 105 (105). Irina Bara 758p, 106 (106). Andreea Mitu 756p, 117 (116). Laura Ioana Paar 718p, 124 (122). Irina Begu 656p, 125 (124). Elena-Gabriela Ruse 654p, 128 (154). Simona Halep 639p, 185 (182) Mihaela Buzărnescu 445p, 186 (183). Jaqueline Cristian 445p.