Halep ştie pe cine va înfrunta în sferturi, la Paris

Simona Halep, liderul clasamentului WTA, o va înfrunta în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros pe Angelique Kerber (Germania, locul 12 WTA şi favorită numărul 12), învingătoare în meciul cu Caroline Garcia (Franţa, locul 7 WTA şi favorită numărul 7), scor 6-2, 6-3. Halep este prezentă pentru a treia oară în carieră în sferturile turneului de la Paris.

După victoria din optimi, 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia, locul 16 WTA şi favorită numărul 16), Halep a spus că întâlnirea nu a fost aşa de uşoară cum o arată scorul de la final: „Cred că a fost un meci bun şi felul în care am jucat îmi dă încredere că am făcut totul bine până acum. Nu este deloc uşor să joci împotriva lui Mertens. Am jucat la Madrid contra ei şi am simţit că este foarte agresivă. Vrea să joacă rapid, aşa că azi cred că am făcut acelaşi lucru. Am fost puţin mai puternică în momentele importante. Primele ghemuri sunt foarte importante şi după ce m-am relaxat, am putut juca puţin mai bine. Nu a fost la fel de uşor pe cât arată scorul. Toate meciurile sunt grele. Este o adversară foarte dificilă. A trebuit să fiu atentă la fiecare minge”.

BUZĂRNESCU ŞI BARA, ÎN SFERTURI LA DUBLU

Şi perechea formată din Mihaela Buzărnescu şi Irina Bara s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Roland Garros. Buzărnescu şi Bara le-au învins, cu scorul de 6-4, 6-3, pe americancele Jennifer Brady şi Vania King şi le vor întâlni pe favoritele numărul 8, Hao-Ching Chan (Taiwan) şi Zhaoxuan Chang (China). Buzărnescu şi Bara şi-au asigurat un cec în valoare de 76.000 de euro şi 430 de puncte WTA.