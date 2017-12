Principala favorită a turneului BRD Bucharest Open, Simona Halep, a declarat, miercuri, după meciul din primul tur, că îşi doreşte ca la finalul sezonului să poată participa la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Singapore. La Turneul Campioanelor din Singapore vor participa opt jucătoare, care în acest an competiţional au obţinut cele mai bune rezultate. În acest moment, Simona Halep ocupă locul al doilea, cu 4.589 de puncte, după rusoaica Maria Şarapova (4.880 de puncte). Simona Halep a precizat că nu va participa la turneul din categoria Premier de la Montreal, care va avea loc în perioada 4-10 august. "La Montreal nu am jucat nici anul trecut şi nici anul acesta nu joc, pentru că aşa am dorit eu să îmi fac programul. Am jucat destul de mult anul acesta şi cred că pot lua o săptămână liberă. Aşa am făcut şi anul trecut şi nu a fost greu. Eu îmi fac programul după cum simt. Anul trecut am făcut la fel şi voi vedea ce va fi. Merg cu foarte multă încredere la US Open, merg foarte liniştită. Nu vreau să dau foarte multă importanţă că e un Grand Slam. Sper să câştig cât mai multe meciuri acolo, dar nu mă aştept la ceva mare. Vreau să o iau meci cu meci şi punct cu punct. Visul meu este să ajung la Singapore", a spus Halep. Simona Halep s-a declarat bucuroasă că Arena Centrală a fost aproape plină la primul ei meci din turneu. "Este un moment deosebit pentru mine, pentru că foarte mulţi oameni au venit special să mă vadă. A fost o atmosferă incredibilă pe teren. Au fost mai mulţi oameni decât la Fed Cup. Dacă atunci am avut emoţii, acum am avut emoţii pozitive. Am reuşit să joc primul set mai bine, să îl iau destul de uşor. Sper şi mâine să vină să mă susţină", a completat Halep. A treia jucătoare a lumii a menţionat că nu ar fi participat la niciun turneu din această săptămână, însă a făcut o excepţie pentru competiţia de la Bucureşti. "Pentru toată lumea înseamnă enorm să avem primul turneu WTA în România. Avem jucătoare destul de bune la acest turneu, toate joacă bine şi este un nivel destul de bun. Pentru mine înseamnă mult să joc acasă. Dacă era în altă parte acest turneu nu îl jucam, pentru că sunt obosită şi vin şi de la Wimbledon de pe iarbă, dar fiind acasă îl joc din tot sufletul şi sper să ajung cât pot de departe", a adăugat Halep. Ea a precizat că în al doilea set al meciului cu Indy de Vroome s-a simţit obosită şi de aceea nu a jucat la acelaşi nivel ca în prima parte a jocului. "Trecerea de la iarbă la zgură a fost foarte dificilă. La antrenament am jucat destul de bine, dar la meci e complet diferit. În al doilea set obosisem un pic, picioarele se îngreunaseră, pentru că terenul e mult mai greu decât iarba, trebuie să alergi mai mult, dar am făcut faţă şi am reuşit să închei în două seturi. M-am adaptat destul de bine. Glezna este încă afectată. Nu m-a deranjat foarte tare, nu am dureri mari, dar este o mică problemă. Mă voi recupera după acest turneu, voi avea pauză şi îmi voi reveni pentru America", a explicat Halep. Simona Halep a mai spus că nu se mai gândeşte că trebuie să îşi apere punctele câştigate anul trecut, astfel având o presiune mai mică în timpul meciurilor. "De o scurtă perioadă am început să nu mă mai gândesc la turneele câştigate anul trecut, pentru că dacă îmi pune această presiune îmi va fi foarte greu să fiu relaxată pe teren. Am făcut rezultate bune anul acesta şi la Grand Slam-uri, deci nu mai am aşa multe puncte de apărat. La nivelul acesta nu cred că mai este vorba să-ţi aperi punctele. Când intri pe teren o faci ca să realizezi ceva deosebit în acest sport. Pentru mine fiecare meci este o nouă şansă de a răzbi. Un turneu este ca un început de război. Îmi place la acest sport că în fiecare luni poţi să o iei de la capăt, aşa că nu mă sperie punctele de anul trecut", a subliniat Halep. Întrebată ce le spune străinilor, atunci când vorbeşte despre România, Halep a răspuns: "Românii sunt foarte talentaţi, sunt foarte muncitori, dar nu au încredere în ei. Eu am avut încredere în forţa mea, chiar dacă am venit dintr-o ţară cu mai puţine posibilităţi. Nu am avut părinţi foarte bogaţi, deci se poate orice. Cred în români, cred în această ţară şi oamenii trebuie să creadă mai mult în forţa lor ca să poată ajunge cineva." Principala favorită a BRD Bucharest Open, Simona Halep, s-a calificat, miercuri, în turul doi al competiției dotate cu premii în valoare totală de 250.000 de euro. În primul tur, Halep a învins-o pe jucătoarea olandeză Indy de Vroome, locul 190 WTA, cu scorul de 6-0, 6-4. De Vroome a acces pe tabloul principal din postura de lucky loser, după ce franțuzoaica Kristina Mladenovici s-a retras din competiție. Pentru un loc în sferturile de finală, Halep va juca, joi, contra jucătoarei sârbe Alexandra Krunici, în vârstă de 21 de ani, locul 155 WTA.