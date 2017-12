Halep și Tecău, în prim-plan la Cincinnati

Tenisul constănțean a ținut capul de afiș, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la turneul de la Cincinnati, atât la feminin, cât și la masculin, Simona Halep și Horia Tecău numărându-se printre protagoniștii sferturilor de finală la puternica întrecere de pe continentul nord-american. Clasată pe locul secund al ierarhiei WTA, Simona Halep a întâlnit-o pe rusoaica Maria Şarapova (locul 6 WTA şi cap de serie nr. 5), în sferturile de finală ale competiției feminine de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotată cu premii în valoare totală de 2,5 milioane de dolari, într-o reeditare a finalei de la Roland Garros. Cele mai bune jucătoare ale acestui an se mai întâlniseră de patru ori, de fiecare dată impunându-se sportiva rusă. Prima întâlnire a avut loc în turul al doilea al turneului de la Indian Wells din 2012, Şarapova câştigând cu scorul de 6-3, 6-4, în același an rusoaica învingând în primul tur de la Beijing, cu scorul de 7-5, 7-5. În primăvara acestui an, Şarapova a câştigat finala turneului de la Madrid, organizat de Ion Ţiriac, scorul fiind 1-6, 6-2, 6-3, iar apoi s-a impus în finală la Roland Garros, cu scorul de 6-4, 6-7 (5/7), 6-4. Înaintea meciului, cele două tenismene s-au lăudat reciproc pentru parcursul din acest sezon. „Șarapova joacă foarte bine, va fi o provocare pentru mine. Vreau să joc împotriva ei pentru că vreau să văd dacă pe hard mă va învinge din nou, dar vreau doar să-mi fac jocul, să fiu agresivă, să deschid unghiurile aşa cum fac mereu şi să fiu foarte concentrată”, a declarat Halep. „Am jucat pe hard, dar cu mult timp în urmă. Va fi un meci interesant. Ultimele noastre întâlniri au fost pe zgură și ne ştim jocul foarte bine. Halep are un an foarte bun, unul dintre cele mai bune din carieră. Evident, să fii numărul 2 în lume este o mare realizare”, a declarat Șarapova. Câștigătoarea își va asigura un cec în valoare de 113.770 de dolari și 350 de puncte WTA, în timp ce învinsa va primi 54.170 de dolari și 190 de puncte WTA.

La dublu masculin, perechea formată din Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a avut o misiune aproape imposibilă, vineri noapte, în fața liderilor clasamentului ATP, frații americani Bob și Mike Bryan, în sferturile turneului Masters 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 3.080.000 de dolari. Indiferent de rezultat, cuplul româno-olandez a adunat puncte importante în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor, programat la finalul anului, la Londra. Astfel, prezența în sferturi este răsplătită cu 180 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de 24.940 de dolari, în timp ce calificarea în semifinale înseamnă 360 de puncte ATP și un cec în valoare de 48.540 de dolari.