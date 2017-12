Halep și Tecău, în sferturi la Cincinnati

Simona Halep și Horia Tecău reprezintă cu cinste Constanța și România în turneele la care participă, rezultatele obținute în ultima perioadă fiind excelente. Perechea formată din Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer își continuă parcursul foarte bun din circuitul nord-american. Astfel, după ce au câștigat la Washington și au ajuns în sferturi la Toronto, cei doi s-au calificat în sferturile de finală și la turneul Masters 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 3.080.000 de dolari. Tecău și Rojer au învins în turul secund al competiției, cu scorul de 7-5, 7-6 (7/5), cuplul spaniol Marcel Granollers și Marc Lopez, cap de serie nr. 7. Tecău și Rojer vor lupta pentru un loc în semifinale împotriva învingătorilor din meciul Bob Bryan / Mike Bryan (SUA, cap de serie nr. 1) - Eric Butorac (SUA) / Raven Klaasen (Africa de Sud). Pentru prezența în sferturi, Tecău și Rojer vor primi 180 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de 24.940 de dolari.

Și Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,4 milioane de dolari. Tenismena constănțeană, cap de serie nr. 2, a eliminat-o în optimile de finală, cu scorul de 6-4, 7-5, după o oră şi 28 de minute, pe Lucie Safarova (Cehia, locul 17 WTA şi cap de serie nr. 16), semifinalistă la Wimbledon anul acesta. Până la acest joc, cele două se mai întâlniseră de trei ori, scorul fiind de 2-1 în favoarea româncei. Ultima dispută directă a avut loc în turul al doilea al turneului de la Indian Wells, când Halep a câştigat cu scorul 6-2, 4-6, 6-4. Tot în trei seturi şi tot în favoarea actualei ocupante a locului 2 WTA s-a încheiat şi partida din 2013, din semifinalele turneului de la Nurnberg, cu scorul de 6-3, 0-6, 6-2. Singura victorie a sportivei din Cehia a fost înregistrată în 2011, în turul secund al turneului de la Toronto, scor 6-2, 6-4. Prin calificarea în sferturi, Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 64.170 de dolari şi 190 de puncte WTA. Constănțeanca a primit și două vești bune, după ce Petra Kvitova (Cehia), locul 4 WTA şi cap de serie nr. 3, respectiv Eugenie Bouchard (Canada), locul 8 WTA şi cap de serie nr. 7, ambele aflate pe partea de tablou a sportivei în vârstă de 22 de ani, au fost eliminate. În sferturi, Halep va înfrunta învingătoarea din duelul Maria Șarapova (favorita nr. 5 și locul 6 WTA) - Anastasia Pavlyuchenkova (locul 25 WTA).

HALEP, FAVORITĂ LA NEW HAVEN. După Cincinnati, Halep își va continua prezența în circuitul nord-american, urmând să ia startul la turneul Premier de la New Haven, Connecticut Open, dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari, unde a fost desemnată principală favorită. Constănțeanca s-a impus la ediția de anul trecut, când a învins-o în finală pe Petra Kvitova (Cehia), locul 9 WTA la ora meciului, cu scorul de 6-2, 6-2, astfel că are de apărat 470 de puncte WTA. În acest an, 12 dintre primele 25 de jucătoare din ierarhia WTA vor lua startul la competiţia americană, printre care Petra Kvitova (4 WTA), Eugenie Bouchard (8 WTA) şi Caroline Wozniacki (12 WTA). Trei jucătoare, Dominika Cibulkova (13 WTA), Andrea Petkovic (19 WTA) şi Svetlana Kuzneţova (24 WTA), au primit wild-carduri pentru a evolua pe tabloul principal. Tot un wild-card, dar pentru calificări, a primit şi Sorana Cîrstea (80 WTA), care nu se mai numără printre jucătoarele acceptate direct pe tablourile principale la turneele importante, după ce a coborât peste 40 de locuri în ierarhia WTA.