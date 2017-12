Halep și-a aflat adversara din turul secund la Miami

Tenismena cehă Nicole Vaidisova, beneficiara unui wild-card, a învins-o pe Timea Babos (Ungaria, locul 87 WTA), jucătoare venită din calificări, scor 6-1, 7-6 (7/4), şi s-a calificat în turul al doilea la Miami Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari, unde va juca în compania numărului 3 mondial, Simona Halep. Fostă ocupantă a locului 7 WTA în 2007, Vaidisova, în vârstă de 25 de ani, este acum pe poziţia 328 WTA şi a primit un wild-card pentru competiţia din Florida. Sportiva din Cehia a fost între 2004 şi 2009 unul dintre cele mai promiţătoare tinere talente din circuit. Semifinalistă la Australian Open (2007) şi la Roland Garros (2006) şi câştigătoare a şase turnee WTA, dintre care trei în trei săptămâni, şi a unor premii în valoare totală de 2,74 milioane de dolari, Vaidisova a decis în martie 2010 să se retragă, invocând lipsa motivaţiei. Ea a ocupat cea mai înaltă poziţie în ierarhia jucătoarelor profesioniste - locul 7 - la 14 mai 2007, când avea 18 ani, după ce pătrunsese în Top 10 WTA cu un an înainte. Nicole Vaidisova a câştigat primul său titlu WTA în 2004, la Vancouver, la 15 ani şi trei luni. Ea a revenit în circuit în septembrie 2014.

Vaidisova a declarat că Halep este o jucătoare foarte bună, subliniind că speră să aibă o prestaţie bună în întâlnirea cu numărul 3 mondial, informează wtatennis.com.

BEGU S-A CALIFICAT ÎN TURUL AL TREILEA

Irina-Camelia Begu a câștigat, ieri, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-4, duelul cu Tereza Smitkova (Cehia, locul 60 WTA), din turul secund, obținând calificarea în turul al treilea al turneului de la Miami. Begu, cap de serie nr. 31, a fost calificată direct în turul al doilea. Begu și-a asigurat astfel un premiu de 31.670 de dolari şi 65 de puncte WTA. În turul al treilea, Begu o va întâlni pe Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 7). Begu şi Radwanska s-au mai întâlnit o dată, în turul secund la Australian Open, ediţia 2013, când poloneza a câştigat cu scorul de 6-3, 6-3.

DULGHERU, ELIMINATĂ LA MIAMI OPEN

Alexandra Dulgheru, locul 72 WTA, a fost eliminată în primul tur al turneului de la Miami (SUA), al doilea din acest an din categoria Premier Mandatory. Dulgheru, jucătoare venită din calificări, a fost învinsă de Elena Vesnina (Rusia), poziţia 62 în clasamentul mondial, scor 6-4, 6-2, după o oră şi 24 de minute de joc. Pentru prezenţa în primul tur la Miami, Dulgheru şi-a asigurat 40 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.485 de dolari.

SERENA WILLIAMS SPUNE CĂ POATE JUCA LA MIAMI OPEN

Serena Williams, locul 1 WTA, a declarat că s-a antrenat, marţi, pentru prima dată după accidentarea suferită săptămâna trecută, înaintea meciului cu Simona Halep de la Indian Wells, precizând că va juca la Miami Open, chiar dacă va resimţi dureri la genunchi. „Ştiu că va trebui să mă descurc cu durerea. Sunt aici, la Miami, aşa că voi juca şi voi vedea ce se întâmplă. Iubesc acest turneu, iubesc Miami, aşa că vom vedea. Cu siguranţă, nu am aşteptări mici de la acest turneu, ci mă aştept să fac tot ce pot mai bine. Nu am nicio presiune, deoarece am câştigat titlul de câteva ori şi mă simt bine să fiu aici”, a declarat Serena Williams, câştigătoare a şapte trofee la Miami Open şi deţinătoarea titlului. Săptămâna trecută, americanca Serena Williams, locul 1 WTA, s-a retras înaintea partidei cu Simona Halep, din semifinalele turneului de la Indian Wells, din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Americanca va juca, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu Monica Niculescu (70 WTA), în turul secund al Miami Open. Serena Williams şi Simona Halep, care s-a impus la Indian Wells, se pot întâlni la competiţia din Florida, tot în faza semifinalelor.

ŞARAPOVA SE TEME DE HALEP

Rusoaica Maria Şarapova, locul 2 WTA, a declarat, pentru site-ul oficial al WTA, că Simona Halep este o jucătoare consistentă, pe care îi este foarte greu să o învingă, precizând că sportiva pregătită de Victor Ioniţă are o varietate de lovituri. „Acesta nu este primul sezon în care ea joacă la cel mai înalt nivel. A terminat anul trecut pe locul 3. Este foarte consistentă şi o jucătoare pe care mi-e foarte greu să o bat, la fel ca şi multe alte jucătoare. Am avut o mulţime de meciuri dificile împotriva ei. Cred că toate meciurile jucate cu ea în ultimul an au fost de trei seturi. Este o jucătoare solidă, care variază loviturile, este o sportivă mare. Ea are o mulţime de calităţi”, a spus Şarapova.

Maria Şarapova a câştigat şapte dintre cele mai importante opt turnee din circuitul feminin: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, Indian Wells, Madrid şi Beijing, singurul care îi lipseşte fiind cel de la Miami, unde a disputat totuşi cinci finale. La Miami, Şarapova a câştigat 31 dintre cele 37 de meciuri disputate în carieră.

Maria Şarapova şi Simona Halep s-au întâlnit de cinci ori până acum, sportiva rusă câştigând de fiecare dată, ultimele trei întâlniri, disputate în 2014, desfăşurându-se în trei seturi: 1-6, 6-2, 6-3 în finala de la Madrid, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4 în finala de la Roland Garros şi 3-6, 6-4, 6-4 în sferturile de finală de la Cincinnati.