Hands-free-ul ar putea fi interzis în timpul şofatului

Apariţia telefonului mobil are la bază raţiuni legate de… mobilitate, drept urmare, toată populaţia globului vorbeşte, peste tot, la telefon. Fie în autobuz (atunci cînd toată lumea ciuleşte urechile pentru a auzi amănuntele picante ale intimităţii persoanei care vorbeşte), fie în plină stradă, fie la serviciu sau în maşină. Libertatea folosirii telefonului mobil are însă cîteva reguli şi acestea se referă atît la siguranţa individului, cît şi a celorlalţi. Astfel, vorbitul la telefon în maşina proprie, în timpul mersului, constituie, deja, un obicei contravenţional. Cel puţin 15 şoferi sînt amendaţi în fiecare zi pentru vorbitul la telefon (fără hands-free). Vorbitul la telefon, în timp ce ne aflăm la volan, conform noului Cod Rutier, este sancţionat cu două puncte amendă, ceea ce însemnă 20% din salariul minim brut pe economie. Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult două zile lucrătoare, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

Pentru a se elimina această problemă, a fost inventat dispozitivul „hands-free”, în traducere „mîini libere”. Şoferii care îl folosesc nu rezolvă, totuşi, decît o parte a problemei. Mîinile sînt, într-adevăr, libere să ţină volanul, să folosească schimbătorul de viteze etc. Atenţia rămîne, în continuare, ingredientul lipsă în activitatea de a conduce şi, implicit, şoferul neatent constituie un pericol pentru sine şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. În Marea Britanie s-a pus în discuţie această problemă, dîndu-se exemplul şoferului care primeşte o veste proastă sau care se ceartă la telefon şi nu mai este atent la condus. Deşi prezintă un potenţial pericol în trafic, nu se poate face nimic în această privinţă, deoarece în noul Cod rutier este trecut ca fiind acceptat vorbitul la telefoanele mobile cu dispozitive „mîini libere”, fie ele dispozitive cu cască, Bluetooth sau car-kit. Un studiu recent, condus de Universitatea Sussex cu sprijinul doctorului psiholog Graham Hole, a arătat că folosirea kiturilor hands-free la volan nu reduce riscurile de incidente nedorite, deoarece şoferul nu este suficient de atent la drum. Chiar dacă are mîinile pe volan, conducătorul este mai atent la discuţia pe care o poartă la telefon decît la ceea ce se întîmplă în trafic. Astfel, cercetătorii se gîndesc să propună un amendament care să ducă la interzicerea kitului hands-free. O alternativă ar fi folosirea hands free-ului doar în urma unor testări care să demonstreze că respectivul şofer are atenţie distributivă! Cu toate pericolele pe care le presupune, momentul interzicerii dispozitivelor tip „mîini libere” este extrem de îndepărtat. Deocamdată, interdicţia totală a folosirii hands-free-ului este imposibilă şi, pînă la cine ştie ce nouă invenţie de acest gen, dispozitivul care lasă libere mîinile conducătorului auto, rămîne singura soluţie.