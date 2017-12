“Happy Feet”, cel mai bun film la Children\'s BAFTA Awards

Lungmetrajul animat “Happy Feet - Mumble, cel mai tare dansator” a primit premiul pentru Cel mai bun film la cea de-a 12-a ediţie a Children\'s BAFTA Awards, ceremonie care a avut loc pe 25 noiembrie, la Londra. Musicalul animat “Happy Feet - Mumble cel mai tare dansator” a concurat pentru marele premiu cu “Aruncat la canal”, “Podul către Terabithia” şi “Harry Potter şi Ordinul Phoenix”. În schimb, “Happy Feet” a pierdut în faţa versiunii pentru marile ecrane a “Familiei Simpson”, la categoria Filmul preferat al anului, unde au votat spectatorii cu vîrste sub 16 ani.

Versiunea pentru juniori a premiilor BAFTA, acordate anual de Academia Britanică de Film, a fost prezentată de Keith Chegwin şi a inclus, pentru prima dată, o categorie destinată jocurilor video. “Buzz! Junior: Jungle Party”, pentru PlayStation 2, a primit premiul pentru Cel mai bun joc video al anului, acesta concurînd cu “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, pentru Xbox 360, “Lego Star Wars: The Complete Saga”, pentru Nintendo DS şi “Crash of the Titans”, pentru Wii. CBeebies a primit premiul Children\'s BAFTA pentru Cel mai bun post de televiziune, în timp ce Aardman - echipa care a creat “Wallace and Gromit” - a fost numită cea mai bună companie de producţie independentă a anului. Premiul Children\'s BAFTA pentru Cel mai bun debut i-a revenit lui Charles Martin, care şi-a început cariera de regizor anul trecut, cu comedia “My Life As A Popat”. Programul “The Wrong Trainers”, de la CBBC Newsround, care s-a ocupat cu convertirea unor poveşti reale despre copii săraci în scurtmetraj animate, a cîştigat premiul pentru Cea mai bună emisiune despre fapte reale. “That Summer Day”, o producţie BBC care a tratat subiectul atacurilor teroriste de la Londra, din 7 iulie 2005, din perspectiva unui copil, a cîştigat premiul pentru Cea mai bună dramă.

Premiul special Children\'s BAFTA i-a revenit lui Mick Robertson, prezentator al emisiunii pentru copii “Magpie”, difuzată de postul de televiziune ITV în anii \'70 şi, în prezent, un producător foarte premiat.