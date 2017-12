Harry Potter în cifre

Fanii lui Harry Potter au văzut deja ultimul film din seria aventurilor tânărului vrăjitor, care pune capăt celor zece ani de peripeţii de tot felul. Înainte să fie un răsunător succes de box-office, Harry Potter a fost un succes literar planetar. Cine ar fi crezut că J.K. Rowling, mamă care trăia din alocaţiile familiale, va fi de două ori mai bogată decât regina Angliei?

Cine vrea să înceapă să citească cele şapte volume de aventuri ale lui Harry Potter trebuie să ştie că va avea de parcurs 4.000 de pagini. Cititorii au de unde alege, pentru că saga a fost tradusă în 67 de limbi, fiind disponibilă în majoritatea ţărilor. Numărul de exemplare vândute se ridică în prezent la 420 de milioane. Primul volum n-a fost editat în prea multe exemplare, dar ultimul s-a vândut cu o viteză de 5.000 de exemplare pe minut. Un asemenea succes trebuia neapărat ecranizat. Şase persoane au creat prin urmare saga cinematografică. 4,5 miliarde de dolari, circa 3,2 miliarde de euro, reprezintă încasările. Cifra va creşte fără îndoială după lansarea celei de-a doua părţi a filmului ”Harry Potter and the Deathly Hallows, Part Two / Harry Potter şi talismanele morţii, Partea a doua”. 25 de milioane de dolari a încasat numai Daniel Radcliffe şi nu este de mirare că actorul este cel mai bine plătit din generaţia lui. Cine vrea să facă un maraton de vizionare a celor opt filme ale seriei Harry Potter trebuie să-şi rezerve cam 20 de ore.

Harry Potter rămâne o adevărată găină cu pui de aur. Editorii de la Gallimard şi David Heyman, producătorul filmelor, trebuie să fie mulţumiţi în fiecare de zi de acest mare succes. Nu numai filmele aduc mulţi bani. 6,5 miliarde de dolari (4,6 miliarde de euro) provin din produsele asociate. De exemplu, în 2010 a fost realizat, în Florida, un parc de distracţii numit The Wizarding World of Harry Potter, unde biletul costă 64 euro. Prin urmare, saga Harry Potter nu va înceta să existe. Nu se lasă în urmă un asemenea fenomen care a marcat o întreagă generaţie, aşa cum a făcut-o ”Star Wars / Războiul Stelelor” în epoca lui.