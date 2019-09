HC Dobrogea Sud a cedat pe final în confruntarea cu Dinamo

23:57:10 / 15 Septembrie 2019

meci bun

Felicitari, joc bun, alta atitudine, remarcabili Karim, Omar, Malinovic, Chikovani (pe final a obosit dar e normal, joaca 60 de min, face ambele faze, duce greul echipei sezonul asta), bun si Simovic in defensiva. Dl capitan ramane dator in actuala editie de campionat, extremele si ele, daca in atac nici nu prea au avut mingi, in aparare jaloane si total neatenti la recuperari. Daca nu se enerva Karim, daca nu era acea eliminare urmata de cateva min de deconcentrare, cred ca puteam spera la un egal. Oricum jocul arata mai inchegat, il asteptam si pe Chiuffa si inca nu ne-am pierdut speranta ca se vor mai aduce 2-3 jucatori pana-n iarna, pentru ca va interveni epuizarea, doamne fereste de accidentari....O intrebare totusi: cand are de gand antrenorul sa-l foloseasca pe Mocanu, mai ales ca vede ca ceilalti colegi de post nu merg, era si meci impotriva fostei echipe.