HC Dobrogea Sud, de la extaz la agonie

Victoria obținută de Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în manșa secundă din turul al treilea preliminar al Cupei EHF, 27-26 cu SC Magdeburg, rămâne una de palmares, în condițiile în care echipa germană s-a calificat în grupele competiției, grație succsesului la două goluri diferență din manșa tur. Meciul disputat duminică seară în Sala Sporturilor a fost unul care a ținut cu sufletul la gură admirabilul public constănțean prezent în tribune și care și-a susținut favoriții până la final. Handbaliștii pregătiți de Sandu Iacob și Marko Isakovic rămân cu regretul ratării calificării în faza grupelor, urmând să se concentreze acum spre meciurile din Liga Naționala și din Cupa României, în care formația constănțeană vrea să obțină rezultate foarte bune.

„A fost un meci cu un public minunat. Păcat că nu am obținut calificarea, am reușit victoria, dar am făcut tot ce a depins de noi. Avem un drum lung în Liga Națională și Cupa României și avem de muncit mult de acum încolo”, a spus Predrag Vujadinovic, în timp ce căpitanul echipei de la țărmul mării, Laurențiu Toma, a remarcat și el sprijinul spectatorilor prezenți în tribune: „Un meci extraordinar, o victorie muncită și nu rămâne decât să ne bucurăm pentru acest spectacol și să mulțumim publicului care a venit în număr așa de mare la sală și ne-a susținut. Satisfacția este că am bătut o echipă din Germania, care s-a bucurat aici pentru calificare. Un sentiment frumos, însemană că lumea ne respectă și acest lucru demonstrează că au muncit să se califice. Acum ne gândim la meciurile din campionat și cupă”.

„Mă gândesc la lucrurile pozitive. Faptul că am reușit să batem o echipă de talia Magdeburgului ne mulțumește. Suntem dezamăgiți de faptul că nu am reușit să ne calificăm, pentru că am avut la un moment dat diferența necesară. Remarc prezența spectatorilor, pentru că sala a arătat minunat, atmosfera a fost una extraordinară și le mulțumim pentru că ne-au susținut. Trebuie să obținem în continuare rezultate foarte bune și să ținem aproape acest public minunat. Păcat că nu am reușit să ne calificăm, dar cred că am făcut o bună reclamă handbalului constănțean”, a declarat antrenorul principal Sandu Iacob.

Programată inițial vineri, 1 decembrie, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, partida dintre HC Dobrogea Sud Constanța și Steaua București, din etapa a 13-a a Ligii Naționale de handbal masculin, ultima a turului, se va disputa luni, 4 decembrie, de la ora 18.00. Sala Sporturilor din Constanța este ocupată vineri, chiar în ziua de 1 Decembrie, de la ora 20.00, urmând să se desfășoare a treia ediție a galei de arte marțiale „Urban Legend” este programată, la Sala Sporturilor.

