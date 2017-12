HC Dobrogea Sud va disputa finala mică în LN de handbal masculin

07:02:53 / 19 Mai 2017

HCDS

Cam 12 ani handbalul nostru masculin a fost dominat valoric si financiar de HCM,transformata datorita unor practici neortodoxe in HCDS. In toti acesti ani avand si sprijin politic au obtinut pe banda rulanta titluri de campioni,casigatori de cupe si supercupe toate pe merit dar si avand in spate si arbitrajele. Iata ca de vreo doi ani nemaiavand traditionalele ajutoare echipa nu mai poate si nici nu mai merita,sa fie castigatoare. Nefiind un avizat al arbitrajului in handbal,unde sunt multe interpretari la limita,afirm totusi ca aseara Dinamo a fost avantajata in 3-4 faze dar de aici pana la a justifica infrangerea prin arbitri este o distanta cam mare. Dinamo(dupa ce a remontat duminica un minus de 6 goluri) a condus meciul de ieri cap-coada are un lot mai valoros dar mai ales o banca de rezerva la nivelul titularilor. HCM=HCDSnu mai trebuie sa fie atenta doar la arbitraj si in consecinta sa refuze sa se prezinte la finala mica de acum cativa ani laBaia Mare sa nu mai arunce cu apa pe spatiul de joc,Buricea sa nu se mai duca sa protesteze la arbitri in loc sa fie alaturi de colegi la pauza tehnica ceruta de antrenor,Stanescu sa nu mai protesteze,ca rezerva dar intrat mult in teren si altele. Din tot ce am constatat cu Omer Aihan echipa este intr-un mare progres si daca acesta cu ochiul sau format va da in continuare credit celor mai tineri,cu unele transferuri inspirate sper ca de la anul sa avem un HCDS mult mai competitiv. In final n-am inteles de ce nu am avut suportri-galerie. O fi din cauza sprayurilor? Sau suntem in tribunele salii noastre zmei si in sala Dinamo...absenti?