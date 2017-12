HCDS va lupta duminică pentru un loc în grupele Cupei EHF

Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a prefațat vineri, la Sala Sporturilor, în cadrul unei conferințe de presă, confruntarea cu SC Magdeburg, programată duminică, de la ora 18.00. Întâlnirea din Sala Sporturilor pornește de la scorul de 27-25 în favoarea echipei germane, după succesul din tur, dar avantajul terenului propriu poate fi un avantaj important pentru handbaliștii antrenați de Sandu Iacob și Marko Isakovic în disputa din manșa secundă a turului al treilea preliminar al Cupei EHF. Constănțenii sunt concentrați la maxim pentru meciul cu Magdeburg, staff-ul tehnic al HCDS sperând să găsească cele mai bune soluții pentru a contracara jocul adversarei, iar la finalul partidei, împreună cu suporterii, să se bucure pentru o performanță de răsunet a handbalului de la țărmul mării: prezența în grupele Cupei EHF.

Biletul de intrare la meciul de duminică poate fi procurat cu suma de 20 de lei, iar cei care vor să-l cumpere o pot face de la Sala Sporturilor, dar și de la sediul clubului HCDS, din strada Tudor Vladimirescu nr. 19, etaj 2. Întâlnirea va putea fi urmărită, în exclusivitate, și în transmisiune directă, online, doar la Dotto Sport, televiziunea sportului constănțean.

„Urmează un meci în care șansele sunt puțin în favoarea lor, dar și dacă am fi câștigat acolo cu un gol ar fi fost aceeași miză. Nivelul adrenalinei va fi maxim. Suntem pregătiți să dăm totul. Sistemul de apărare este unul nou pentru echipă și încercăm să-i facem pe adversari să arunce din poziții favorabile portarilor noștri. Ne dorim foarte mult o calificare, pentru că toată lumea se va uita admirativ la noi în cazul unui succes. Sunt convins că sala va fi plină. O calificare în grupă este un vis pe care mi-l doresc realizat”, a declarat antrenorul principal al HCDS, Sandu Iacob.

Căpitanul echipei constănțene, Laurențiu Toma, așteaptă ca iubitorii handbalului să vină la sală pentru a-și susține favoriții, jucătorii dorind să bifeze un rezultat mare: „Ne-am pregătit foarte mult pentru acest meci. De-a lungul timpului, am recuperat pe teren propriu diferențe și mai mari. Mă bucur pentru faptul că avem returul acasă. Vom încerca să dăm totul și să obținem calificarea, care ar însemna enorm pentru clubul nostru. Știm că echipa din Germania nu este un adversar de neglijat. Cel mai important este ca noi să ne facem jocul. Avem nevoie și de suportul publicului, pentru că am demonstrat că suntem la fel de puternici”.

„Este cel mai important eveniment handbalistic pentru HC Dobrogea Sud Constanța din acest an. Avem șansa să realizăm o performanță istorică. Privind în urmă, am constatat faptul că niciodată nu am pierdut o calificare pe teren propriu în istoria... HCM-ului. Înaintea duelului cu echipa germană am strâns rândurile și am spus că se poate. Am crezut în șansa noastră. O asemenea performanță se poate realiza cu o sală arhiplină. Atmosfera să fie una incendiară și să asistăm la o calificare istorică pentru noi”, a spus și președintele clubului constănțean, Ionuț Rudi Stănescu.

