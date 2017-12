HCM - echipa anului, Ana Porgras - Premiul Judeţean pentru Sport

PREMIUL JUDEŢEAN PENTRU ANA PORGRAS. Familia sportului constănţean a desemnat ieri clasamentul celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2010, atât la seniori, cât şi la juniori, în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa desfăşurată la Restaurantul Sport, şedinţă la care au participat reprezentanţii cluburile, mass-media locală şi centrală şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Ierarhia seniorilor a fost dominată de Ana Porgras, prima campioană mondială din gimnastica feminină românească după o “secetă“ de nouă ani, care şi-a adjudecat Premiul Judeţean pentru Sport. Ea a fost urmată de Diana Bursuc, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de canotaj şi cu aur la Campionatele Europene, Mircea Zamfir, multiplu medaliat la Campionatele Mondiale de gimnastică aerobică, şi Elisabeta Samara, dublă medaliată la Campionatele Europene de tenis de masă. Mult mai “dură“ a fost lupta pentru primul loc la juniori, cei prezenţi hotărând să-i pună în fruntea ierarhiei, la egalitate, pe Cosmin Simion, dublu campion european la canoe, şi Cristina Hîrîci, dublă campioană europeană la tenis de masă. Şi locul secund a fost împărţit între Ioan Prundeanu, canotorul care a adus singura medalie românească la Jocurile Olimpice de tineret, şi Florin Dumitrescu, campion mondial la karate tradiţional. Ultima treaptă a podiumului i-a revenit canotoarei Laura Oprea, medaliată cu argint la Campionatele Mondiale.

HCM CONSTANŢA, ÎN TOP. După ce a devenit prima echipă de handbal masculin din România care a depăşit faza grupelor în Liga Campionilor, HCM Constanţa a primit titlul de cea mai bună echipă de club constănţeană din 2010, devansând cele două echipe de volei, CVM Tomis Constanţa şi CSV Volei 2004 Tomis Constanţa. Pe locul 3 s-a situat echipa de fotbal în sală a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ovidius din Constanţa, campioană mondială universitară, în timp ce echipele CS Tomis Constanţa şi RCJ Farul Constanţa au primit menţiuni. Fostul antrenor al constănţenilor, Zoran Kurtes, a fost recompensat post-mortem cu un premiu special, în timp ce fostul tehnician Eden Hairi a fost răsplătit cu “Premiul pentru fair-play şi toleranţă în sport”. Portarii Mihai Popescu (HCM), la masculin, şi Mihaela Smedescu (CS Tomis), la feminin, au fost aleşi cei mai bun handbalişti constănţeni ai anului, în timp ce Radu Began (CVM Tomis), la masculin, şi Claudiu Gavrilescu (CSV 2004 Tomis), la feminin, au cules laurii pentru cei mai buni voleibalişti constănţeni ai anului. Proaspăt calificat la Campionatul Mondial, Daniel Carpo (RCJ Farul) a fost desemnat cel mai bun rugby-st constănţean din 2010, în timp ce Ion Barbu (FC Farul) a câştigat titlul de cel mai bun fotbalist constănţean al anului, iar Mihai Georgescu (Frontiera Tomis) a fost “încoronat” drept cel mai bun jucător de oină din Constanţa. Au mai fost acordate alte două premii speciale - premiul “Suporter pentru noi”: Ion Nicu Lefcenco şi premiul “Sportul pentru toţi”: Clubul Sportiv “Bogdan Ciubotariu” - pentru participarea la CM de salvamari. De asemenea, cele mai bune asociaţii sportive şcolare au fost alese pe baza rezultatelor înregistrate la Cupa Consiliului Judeţean şi Cupa Academicus - la gimnaziu: 1. Şc. Nr. 16 Constanţa, 2. Şc. Nr. 40 Aurel Vlaicu Constanţa, 3. Şc. Nr. 29 Mihai Viteazu Constanţa; liceal: 1. Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, 2. Colegiul Comercial Carol I Constanţa, 3. Grup Şcolar Electrotehnic şi Comunicaţii Constanţa.

SPRIJIN PUTERNIC DE LA ADMINISTRAŢIA LOCALĂ. La finalul şedinţei, conducătorii sportului constănţean s-au arătat mulţumiţi de rezultatele obţinute în 2010 şi au apreciat susţinerea administraţiei locale. „Sunt foarte mulţumit de performanţele obţinute în acest an şi vreau să-i felicit pe sportivii, antrenorii şi toţi cei care au contribuit la realizarea lor. Sper ca în 2011 să ne meargă şi mai bine, mai ales că este an preolimpic şi vor avea loc turneele de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2012. Sper să ne clasăm pe podium, alături de Steaua şi Dinamo, şi în topul cluburilor care aparţin de ANS”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, clubul cu cele mai bune rezultate în 2010. „Echipa Constanţei, care înseamnă structurile sportive, mass-media, Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Local şi Primăria Constanţa, Instituţia Prefectului şi toţi care participă la evenimentele sportive, s-a adunat pentru a stabili ierarhia din acest an. Am obţinut destule medalii, mondiale şi europene, şi ne-a fost greu să facem un clasament, mai ales că am adus la Constanţa aproape jumătate din ce are mai bun sportul românesc. Trebuie să ne bucurăm de acest lucru şi de faptul că suntem sprijiniţi puternic de administraţia locală, care ne asigură 80 la sută din bugetul necesar”, a adăugat Elena Frîncu, director DJST Constanţa.

Cei mai buni sportivi - Seniori

Premiul Judeţean pentru Sport - Ana Porgras (gimnastică, CS Farul)

1. Diana Bursuc (canotaj, CS Farul, antrenor Dumitru Răducanu)

2. Mircea Zamfir (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu)

3. Elisabeta Samara (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

4. Nicoleta Grasu (atletism, CS Farul - CS Dinamo, antrenor Costel Grasu) şi Dragoş Agache (nataţie, CS Farul, antrenor Gina Handrea)

5. Romeo Andrei (navomodelism, CS Farul, antrenor Petrică Vasile) şi Corneliu Costiniuc (navomodelism, CS Farul, antrenor Petrică Vasile)

6. Valentin Mavrodineanu (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu) şi Petru Porime-Tolan (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu)

7. Cristina Nedelcu (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu)

8. Laurenţiu Ciucu (karate tradiţional, CS Karate Tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu) şi Ionuţ Niculae (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu)

9. Ionela Hainagiu (karate, CS Farul, antrenor Valentin Muşat)

10. Iulia Necula (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

Cei mai buni sportivi - Juniori

1. Cosmin Simion (kaiac, “LPS Nicolae Rotaru”, antrenori Ionel Raţă şi Valeria Cîrjaliu) şi Cristina Hîrîci (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru”- CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

2. Ioan Prundeanu (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Norica şi Valentin Sarchizian) şi Florin Dumitrescu (karate tradiţional, CS Karate tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu)

3. Laura Oprea (canotaj, CS Ştiinţa, antrenori Georgeta şi Marian Grijuc)

4. Lucian Munteanu (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru”- CS Farul, antrenori Stelian Haşoti şi Viorel Filimon)

5. Diana Drăghici (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu)

6. Livia Cotoban (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

7. Sebastian Oancea (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu), Andreea Cotoban (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat) şi Bianca Gorun (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

8. Alexandru Păun (karate tradiţional, CS Karate tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu)

9. Lavinia Ţîrlea (canotaj, CS Ştiinţa, antrenor Georgeta şi Marian Grijuc) şi Adelina Postăvaru (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian)

10. Mădălina Rusu (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian) şi Cosmin Kortyan (scrimă, CS Farul, antrenor Mihaela Ioan)