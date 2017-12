HCM - Montpellier, în semifinalele Cupei EHF

În urma tragerii la sorţi efectuate marţi, la Berlin, Handbal Club Municipal Constanţa va întâlni formaţia franceză Montpellier Agglomeration HB în semifinalele turneului Final Four de la Berlin, din Cupa EHF la handbal masculin. În cealaltă semifinală, gazdele de la Fuchse Berlin vor juca împotriva echipei ungare Pick Szeged. Cele două semifinale se vor juca peste două săptămâni, sâmbătă, 17 mai, urmând ca a doua zi, duminică, 18 mai, să se dispute finala mică şi finala mare a competiţiei. Partidele se vor juca în Sala “Max Schmeling” din Berlin. Din cele 9.000 de bilete puse în vânzare, au fost epuizate deja peste 6.000. Preţul biletelor este de 49 de euro, 99 de euro şi 199 de euro, în funcţie de locul ocupat în sală.

CEL MAI GREU ADVERSAR Dacă sorţii au fost blânzi cu HCM Constanţa la tragerea la sorţi pentru sferturile de finală, de data aceasta campioana României la handbal masculin va întâlni cel mai puternic adversar dintre cei trei aflaţi în urnă: Montpellier Agglomeration HB. „Sunt convins că adversarul va avea o viaţă grea cu băieţii noştri. Ştiu că, deşi nu suntem favoriţi, putem furniza o surpriză. Au mai pierdut din jucători, nu îl mai au pe Karabatic, dar au transferat jucători foarte buni pe bani mulţi. Nu joacă, însă, bugetul. Ambiţia şi dăruirea vor fi hotărâtoare”, consideră directorul executiv Nurhan Ali. Portarul Mihai Popescu ar fi dorit să evite un duel cu fosta câştigătoare a Ligii Campionilor. „Vom întâlni o echipă foarte puternică, poate singura pe care am fi vrut să o evităm. La acest nivel, însă, nu mai poţi spune că un meci ar fi putut fi mai uşor decât altul. Cred că nici francezii nu ne pot considera un adversar accesibil. Am demonstrat că ne putem lupta cu oricine şi putem câştiga în faţa oricărei formaţii. Montpellier are în componenţă mulţi internaţionali, iar sosirea lui Omeyer este un mare plus pentru ei. Nu pot spune dacă sunt mai buni sau mai slabi decât în urmă cu patru ani, când i-am învins în Liga Campionilor. Şi noi, şi ei am schimbat mulţi dintre jucători. Pentru mine va fi o ambiţie personală să fac o partidă şi mai bună împotriva lui Omeyer (n.r. - desemnat în 2010 cel mai bun portar din toate timpurile)”, a spus Popescu.

HCM şi Montpellier s-au mai întâlnit de patru ori până acum, constănţenii impunându-se o singură dată. Toate meciurile au avut loc în grupele Ligii Campionilor, înregistrându-se următoarele rezultate - ediţia 2007-2008: 23-28 la Constanţa şi 23-34 în Franţa; ediţia 2009-2010: 37-33 la Buzău şi 24-37 în Franţa.

Echipa franceză, din lotul căreia fac parte campioni olimpici, mondiali şi europeni, este singura dintre cele patru participante care a câştigat toate cele zece partide din acest sezon al Cupei EHF, începând cu turul al treilea preliminar al competiţiei. Ca şi HCM Constanţa, Montpellier a fost eliminată în preliminariile grupelor Ligii Campionilor (n.r. - 29-27 şi 23-28 cu Wisla Plock). De menţionat că şi celelalte două participante la Final Four au fost eliminate în preliminariile Ligii Campionilor: Fuchse Berlin a cedat în duelul cu HSV Hamburg (30-30 şi 26-27), iar Pick Szeged a pierdut confruntarea cu Metalurg Skopje (16-26 şi 23-19).

Pentru suporterii constănţeni care vor să susţină campioana României în Final Four-ul de la Berlin va fi organizată o excursie (175 de euro - transport şi cazare), plecarea fiind programată joi, 15 mai, de la Sala Sporturilor, la ora 18.00. Mai multe amănunte pot fi obţinute la nr. de telefon 0724.650.340.