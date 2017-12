HCM a început ascensiunea spre primul loc

După un eșec surprinzător în primul meci al noului sezon din Liga Națională de handbal masculin, scor 30-32, în deplasare, cu Dunărea Călărași, campioana Handbal Club Municipal Constanța a început ascensiunea spre primul loc al clasamentului. O poziție cu care și-a obișnuit constant suporterii în ultimii șase ani, dar acum, din cauza problemelor financiare, care au dus la plecarea mai multor jucători de valoare, misiunea este mult mai dificilă. HCM rămâne o formație extrem de puternică, în fața căreia nu au putut câștiga nici Bacăul (n.r. - în Supercupa României), nici Minaur Baia Mare (formația cu cele mai multe transferuri de top) și nici HC Odorhei (echipa care și-a păstrat cei mai buni jucători). Mai mult, deși are în componență zece jucători trecuți de 30 de ani, dintre care trei trecuți de 37 de ani, Angelovski, Cutura și Adzic, HCM are evoluții în creștere cu fiecare etapă, iar în ultima etapă a învins fără drept de apel formația Pandurii Tg. Jiu, scor 31-21.

„După o astfel de victorie nu pot spune decât că băieții m-au surprins chiar și pe mine. Să bați astfel o echipă a Pandurilor cu multe individualități... Sunt tare mândru de jucători. Dacă ar fi dat gol și Claudiu Șimicu, ar fi fost o zi perfectă. A înscris Gal, un jucător de 18 ani, și este foarte bine. Se văd experiența și știința jocului la handbaliști precum Toma, Buricea, Stănescu, Cutura și ceilalți, care sunt tot mai buni pe zi ce trece”, a declarat directorul executiv al echipei constănțene, Nurhan Ali. Dacă Adzic și Cutura au câte 39 de ani, internaționalul de juniori Robert Gal este mezinul lotului, la numai 18 ani, secondat de portarul Alexandru Bucătaru (19 ani) și interul stânga Claudiu Șimicu (20 de ani, 2,03 m). Toți au primit șansa de a evolua în ultima partidă de campionat, primul trecându-și numele și pe lista marcatorilor. „Mă bucur că am putut să ofer șansa de a evolua și celor tineri, chiar dacă nu au jucat foarte mult. Alături de cei experimentați pot crește în folosul lor și al întregii echipe”, a precizat antrenorul Zvonko Sundovski. Alături de cei trei, tinerii Ramon Șomlea (20 de ani) și Albert Cristescu (22 de ani) par deja “veterani” la HCM. „Am doar 22 de ani, dar încerc să-i ajut pe cei mai tineri cât pot de mult, pentru că și eu am fost ajutat la rândul meu și am crescut de la meci la meci”, a afirmat și Albert Cristescu. Mîine, de la ora 17.30 (în direct la Digi Sport 3), într-o restanță din etapa a 3-a, HCM Constanța va juca, în deplasare, cu Potaissa Turda.

Aseară s-au disputat ultimele două partide ale etapei a 6-a: Poli Timișoara - HC Odorhei 27-28 și Dinamo București - Dunărea Călărași 21-23. Clasament: 1. Minaur Baia Mare 15p, 2. HC Odorhei 13p, 3. Dunărea Călărași 12p, 4. HCM Constanța 10p (golaveraj: 144-128), 5. Știința Bacău 10p (153-150), 6. CSM București 9p (150-145), 7. Dinamo București 7p (112-109), 8. HC Vaslui 7p (144-157), 9. Poli Timișoara 6p (153-157), 10. Potaissa Turda 6p (142-150), 11. Steaua București 4p, 12. Pandurii Tg. Jiu 3p, 13. CSU Suceava 0p.