HCM Constanţa a început pregătirea derby-ului cu Dinamo

Handbal Club Municipal Constanţa a încheiat duminică al şaselea sezon european consecutiv, jucînd la Zagreb meciul cu numărul 46 în competiţiile oficiale internaţionale. HCM şi-a luat adio de la Cupa Cupelor, ediţia 2006-2007, învingătoarea sa, RK Zagreb, urmînd să joace în semifinalele competiţiei cu Ademar Leon, într-o reeditare a finalei din 2005! Spaniolii au cucerit atunci trofeul, cîştigînd ambele manşe, iar misiunea croaţilor se anunţă acum mult mai grea, tînăra formaţie antrenată de Nenad Kljaic arătîndu-şi limitele contra Constanţei, deşi s-a calificat după un dublu succes, 28-26 şi 31-29. Cealaltă semifinală trasă la sorţi, ieri, la Viena, este Bosna Sarajevo - Hamburg. ”Bineînţeles, ne-am fi dorit să fim din nou între primele patru echipe din Cupa Cupelor. Dar, acum ne rămîne titlul şi vrem să-l cîştigăm pentru a merge a treia oară în Liga Campionilor”, spune George Buricea. ”Sper să fi învăţat din aceste meciuri cu Zagreb. Am întîlnit o echipă mai hotărîtă să lupte pentru victorie din primul pînă în ultimul minut. Pentru noi este o lecţie. Ne aşteaptă meciul cu Dinamo, pe care trebuie să-l cîştigăm”, completează Laurenţiu Toma. Încă de la Zagreb, Lucian Râşniţă a început pregătirea psihologică a derbiului cu Dinamo. ”Constanţa se apropie de o formă sportivă care ne face să sperăm că vom păstra titlul cucerit anul trecut. Depinde numai de noi şi vreau să cred că aceste ultime şapte etape se vor juca numai pe teren”, a punctat tehnicianul constănţean, care a condus aseară primul antrenament după sosirea din Croaţia.

Suporterii fideli au însoţit HCM-ul şi la Zagreb

Campionii României s-au întors în ţară hotărîţi să folosească experienţa croată. ”Dacă vom juca aşa cum am făcut-o în repriza secundă la Zagreb, nu are cine să ne stea în faţă în România”, opinează directorul executiv Nurhan Ali, care regretă însă că HCM nu a putut oferi suporterilor mai multe satisfacţii în Europa. Chiar dacă echipa a plecat în Croaţia cu un deficit de 2 goluri, suporterii fideli nu au părăsit-o, încurajînd-o frenetic 60 de minute la “Dom Sportova” din Zagreb. Printre aceştia s-au aflat şi 18 juniori de la CSS 1, viitorii handbalişti ai Constanţei trăind cu sufletul la gură meciul idolilor, pe care i-au susţinut cu entuziasm. ”Înarmaţi” cu fulare alb-albastre şi steaguri tricolore, 70 de constănţeni au dat deseori impresia că le pot ţine piept celor 3.000 de croaţi. ”Încă o dată, am fost impresionat de suporterii constănţeni, ca şi atunci cînd am jucat cu naţionala. Voi reveni cu plăcere la Constanţa, în iunie, cînd vom juca împotriva Suediei”, a declarat românul lui RK Zagreb, Rareş Jurcă. Pentru susţinătorii echipei, dezamăgiţi de ultimele insuccese, cu Steaua şi RK Zagreb, urmează un nou examen important. Sînt aşteptaţi sîmbătă, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, pentru derby-ul cu Dinamo, care poate decide soarta titlului!

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale, programat sîmbătă, 10 martie 2007, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 41, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor.