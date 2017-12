HCM Constanţa a remizat la Timişoara

La doar două zile după victoria de la Karvina, din Liga Campionilor, Handbal Club Municipal Constanţa s-a "blocat" la Timişoara, unde nu a reuşit ieri după-amiază decît un rezultat de egalitate, 24-24, cu Politehnica Izometal, într-un meci devans pentru etapa a V-a a Ligii Naţionale. Campioana României a plătit tribut numeroaselor ratări, două din 7 metri, şi erorilor comise în atac, făcînd un joc modest, sub valoarea sa. Conduşi cu 13-10 la pauză, constănţenii au remontat de la patru şi chiar cinci goluri, şi au reuşit, in extremis, un egal, interul stînga Mircea Muraru marcînd, din aruncare de la 9 metri, la ultima fază a jocului, după expirarea timpului! Stănescu & comp nu i-au putut oferi cadoul aşteptat antrenorului Lucian Rîşniţă, care a împlinit ieri 56 de ani... ”Am început bine jocul, dar nu am putut menţine ritmul şi a fost greu să facem diferenţa pentru că au fost prea multe greşeli tehnice. Nu am avut continuitate în ceea ce am pregătit şi nu ne-am adaptat la condiţiile de joc impuse de Timişoara”, a declarat Lucian Rîşniţă. Pentru HCM au evoluat: Stănescu, Popescu - Toma 7 goluri, Kazic 1g, Milinovic 3g, Stavrositu 1g, Smigic 1g, Dragicevic 3g, Giotoiu 1g, Muraru 3g, Adzic, Buricea 4g, Timofte. Pentru Poli Timişoara (antrenor Nedeljko Vuckovic) au marcat: Sadoveac 10g, Mrakic 4g, Grasu 3g, Fenici 3g, Păiuş 2g, Cristescu 1g, Jovicki 1g. A arbitrat, cu greşeli, cuplul vîlcean Pleşa - Pripas.

Astăzi vine suprafaţa de joc pentru Liga Campionilor

HCM intră de astăzi în febra meciului cu GOG Svendborg Gudme, din Grupa E a Ligii Campionilor, programat sîmbătă, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor. Cum suprafaţa de joc a arenei constănţene este prevăzută şi pentru alte sporturi, Constanţa a fost nevoită să se alinieze la regulamentul Federaţiei Europene de Handbal (EHF), care impune disputarea meciurilor din Champions League pe un teren destinat exclusiv handbalului. Pentru amenajarea suprafeţei oficiale de joc, astăzi va sosi la Constanţa specialistul firmei Gerflor, care se va ocupa de instalarea suprafeţei. Vicecampionii Danemarcei nu anunţaseră pînă ieri data şi ora sosirii în România, însă, foarte probabil, ei vor ajunge vineri la Constanţa. Tot vineri vor sosi arbitrii ruşi Viktor Poladenko şi Igor Chernega, alături de observatorul EHF, belgianul Francois Mulleners. În prima etapă, Gudme a fost învinsă pe teren propriu, de THW Kiel, cu 32-28. ”Este o grupă foarte grea. Constanţa, în ciuda schimbărilor din vară, rămîne o echipă puternică”, a declarat antrenorul lui Gudme, Carsten Albrektsten pentru site-ul ”championsleague.eurohandball.com”, după aflarea rezultatului de la Karvina, unde HCM s-a impus cu 34-31.

Comunicat HCM Constanţa

Cererile de acreditare pentru meciul HCM Constanţa - GOG Svendborg Gudme, din Grupa E a Ligii Campionilor, programat sîmbătă, 7 octombrie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, trebuie trimise pe adresa clubului, în atenţia d-lui director executiv Nurhan Ali. Fax (telefon) 0241/488605, cu specificarea numelui reporterului, a instituţiei pe care o reprezintă şi cu seria şi numărul cărţii sau a buletinului de identitate. Termenul pînă la care pot fi trimise cererile este miercuri, 4 octombrie, orele 17.00.