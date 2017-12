HCM continuă cursa pentru campionat şi cupă

Visul european al HCM-ului în acest sezon a fost spulberat odată cu ultimul meci din Grupa D, în care campioana României a pierdut, joi seară, pe teren propriu, scor 25-34, disputa cu Ciudad Real. A fost cu siguranţă cel mai dificil parcurs din istoria HCM-ului, cu multe schimbări de antrenori, dar şi de jucători, care din păcate nu au reuşit să salveze sezonul din LC început foarte slab sub conducerea sârbului Jovica Cvetkovic. HCM a părut apoi cu Eden Hairi să ofere speranţe la o nouă calificare în optimi, însă ultimele cinci partide au însemnat tot atâtea eşecuri. Un obiectiv ratat în acest an, dar HCM rămâne cu şanse mari în privinţa realizării celorlalte două: câştigarea Cupei României şi a campionatului, ceea ce automat ar aduce o nouă prezenţă în Liga Campionilor. „Pentru noi acum va urma meciul cu Odorhei, unul foarte important pentru campionat, pentru că dacă vom câştiga putem trece pe primul loc în clasament. Ar fi frumos să reuşim eventul în acest an, pentru că nu am mai câştigat de ceva timp Cupa României“, a declarat Alexandru Csepreghi. Până la restanţa cu Dinamo Braşov, din etapa a 14-a a Ligii Naţionale, cei opt internaţionali ai HCM-ului, Popescu, Toma, Sadoveac, Csepreghi, Mureşan, Onyejekwe, Novanc şi A. Stamate, vor participa la acţiunea lotului naţional al României care va disputa pe 10 şi 13 martie partidele din grupa de calificare la Campionatul European. Lotul României, pregătit de Vasile Stîngă şi Nicolae Munteanu, se află în cantonament la Constanţa.