HCM, eşec ruşinos în Champions League

HCM Constanţa nu a reuşit să-şi ia revanşa în faţa campioanei Poloniei, fiind umilită, aseară, la Buzău, cu un categoric 34-19 (15-12), de o formaţie Wisla Plock mult mai disciplinată şi care a ştiut să abordeze un astfel de meci decisiv de calificare. Cu toate că a început foarte bine meciul, conducând cu 2-0 şi 3-2 (primele trei reuşite fiind semnate de Laurenţiu Toma), HCM nu a reuşit să rămână în avantaj, iar polonezii au preluat imediat conducerea, 4-3 în min. 9. Apărarea nu a funcţionat deloc, iar în atac s-au irosit mult prea uşor numeroase mingi. Având şi un portar în mare formă, Wichary încheind prima repriză cu 10 intervenţii (2x7m), Wisla şi-a mărit avansul pe tabelă, conducând cu patru lungimi în min. 24, scor 12-8. Cu cinci reuşite în primele 30 de minute, Toma a fost principalul marcator al HCM-ului, însă la pauză polonezii aveau un avans de trei goluri: 15-12.

În partea secundă, în locul revirimentului mult aşteptat, HCM a fost cu totul de nerecunoscut, stabilind o contraperformanţă greu de egalat: niciun gol marcat în primele 14 minute (!!!), perioadă în care Wisla a perforat de opt ori poarta constănţeană. La 23-12 pentru Wisla soarta meciului era deja pecetluită, iar ultimele 16 minute au consemnat doar o tortură pentru suporterii constănţeni. Wisla a defilat în faţa unei formaţii resemnate parcă după primele 30 de minute, incapabilă să riposteze şi să demonstreze că ar fi meritat mai mult. Scor final: HCM - Wisla 19-34 şi formaţia constănţeană nu mai are nicio şansă de calificare în optimile de finală ale competiţiei.

EVOLUŢIE SUB ORICE CRITICĂ. Trupa lui Lars Walther a obţinut un succes absolut meritat, administrând campioanei României cea mai usturătoare înfrângere din ultimii ani, la capătul celei mai slabe prestaţii din cupele europene, lucru care l-a nemulţumit total pe preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu. „HCM Constanţa a pierdut ruşinos! Fără determinare, fără demnitate, fără caracter, fără bărbăţie, fără dorinţă de revanşă! Caracterizez întreaga echipă cu: LAŞITATE! Apărare zero, atac zero, poartă zero. Mă gândesc serios dacă mai finanţez o astfel de echipă“, a declarat Constantinescu.

Înfrângerea este dureroasă atât prin diferenţa de pe tabelă, cât şi prin maniera prin care constănţenii au pierdut acest joc. „A fost o primă repriză bună, în care am jucat ca o echipă şi nimeni nu a luat-o de capul lui. În partea secundă, specific româneşte, fiecare a încercat să găsească propriile rezolvări. Prin jocul nostru individual le-am permis să se distanţeze pe tabelă. Este important să învăţăm din greşeli“, a spus la final căpitanul HCM-ului, Laurenţiu Toma. „O înfrângere greu de digerat. Un joc slab în atac şi în apărare. Nu a funcţionat nimic. Nici portarii nu au prins o zi foarte bună şi se vede că aportul lor este important. Vom face o analiză, vom trage concluzii şi vom încerca să dovedim cu Sankt Petersburg că acest eşec a fost doar o întâmplare. Diferenţa de scor nu reflectă diferenţa de valoare“, a declarat şi antrenorul echipei constănţene, Constantin Ştefan.

Au evoluat - HCM: Popescu (7 intervenţii, 1x7m), Stănescu (1 intervenţie); Toma 7g (3x7m), A. Stamate 3g, Sadoveac, Şimicu, Irimescu - câte 2g, Sabou, Adzic, Stavrositu - câte 1g, Csepreghi, Novanc, Ghionea, Buricea, Angelovski; Wisla: Wichary (19 intervenţii, 2x7m); Kubisztal 12g (2x7m), Spanne 7g, Kavas 4g, Toromanovic 3g, Dobelsek 2g, Wisniewski, Ecklemovic, Olsen, Chropkowski, Paczkowski, Kwiatkowski - câte 1g, Syprzak, Twardo.

Celelalte două meciuri din Grupa C se desfăşoară astfel - sâmbătă: RK Cimos Koper - HC Metalurg Skopje (ora 19.00), duminică: Sankt Petersburg HC - HSV Hamburg (ora 15.00). Clasament: 1. Hamburg 14p, 2. Metalurg 9p (golaveraj: 185-164), 3. Cimos 9p (190-175), 4. Wisla 7p, 5. Petersburg 3p, 6. HCM Constanţa 2p.