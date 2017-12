HCM, favorită la calificarea în sferturile Cupei EHF

Au mai rămas 60 de minute de joc din faza grupelor Cupei EHF la handbal masculin, competiţie unde Handbal Club Municipal Constanţa se află printre formaţiile cu mari şanse de calificare în sferturile de finală. După disputarea partidelor din runda a 5-a, se cunosc deja câteva dintre echipele care au acces în faza următoare. După ce a remizat în Franţa, 25-25 cu Chambery, Fuchse Berlin nu mai poate pierde primul loc în grupă şi va accede direct în Final-Four-ul de la Berlin, din Sala “Max Schmeling”. Conform regulamentului, se vor mai disputa doar trei sferturi de finală, între celelalte trei câştigătoare ale grupelor şi cele mai bune trei echipe clasate pe locul secund în cele patru grupe.

PRIMELE CALIFICATE În Grupa B, Montpellier şi Sporting CP sunt deja calificate, în această ordine, francezii având 10p după cinci meciuri, în timp ce portughezii au 8p, dar un golaveraj excelent, +35. Tot graţie golaverajului (+23) se pot considera calificaţi în sferturi şi francezii de la Nantes (Grupa C), chiar dacă până acum au acumulat doar 8p. Clasată momentan pe locul secund în Grupa C, Pick Szeged (8p, golaveraj +4) are nevoie de un singur punct în ultimul meci de pe teren propriu cu IFK Kristianstad pentru a nu aştepta rezultate favorabile în celelalte grupe. În Grupa A, doar două echipe mai speră la calificare. Plecate cu şansa a doua, Lugi HF (Suedia, locul 1, cu 7p, golaveraj +7) şi Csurgoi KK (Ungaria, locul 2, cu 6p, golaveraj +4) ocupă, surprinzător, primele două poziţii, luptând atât pentru câştigarea grupei, cât şi pentru prezenţa în sferturi măcar de pe locul secund.

Ultima etapă programează următoarele meciuri decisive pentru stabilirea celei de-a treia formaţii de pe locul secund care va merge în sferturi - Grupa A, sâmbătă, 29 martie, ora 20.00: TSV Hannover-Burgdorf (Germania) - Csurgoi KK (Ungaria), duminică, 30 martie, ora 19.00: Reale Ademar Leon (Spania) - Lugi HF (Suedia); Grupa D, duminică, 30 martie, ora 12.00: HCM Constanţa - Chambery Savoie (în direct la Digi Sport). La egalitate de puncte vor conta rezultatele directe, iar următorul criteriu de departajare este golaverajul (valabil şi pentru departajarea echipelor din grupe diferite).

MULTE CALCULE Presupunând că HCM va câştiga partida cu Chambery, programată duminică, de la ora 12.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, cel puţin la un gol diferenţă, campioana României poate rata calificarea doar în cazul în care Csurgoi va învinge la mai mult de şase goluri în Germania (!), iar Lugi se va impune, de asemenea, în Spania. Constănţenii pot accede în sferturile de finală şi în cazul unui rezultat de egalitate, dar cu mai puţine goluri primite decât în Franţa (rezultatul din tur a fost 29-29), dar pentru acest lucru Csurgoi nu trebuie să învingă în Germania sau Lugi ar trebui să piardă în Spania.

„Urmează meciul cu Chambery, o echipă mai bună decât Hlohovec, care va juca totul sau nimic la Constanţa. Un meci mult mai greu decât în Franţa, pentru că acum există o altă presiune pe fiecare echipă. Atunci am mers doar cu gândul să obţinem un rezultat bun, dar acum miza este mult mai mare”, a declarat interul stânga Alexandru Csepreghi, care a resimţit din nou dureri la umăr după meciul din Slovacia. Csepreghi se află în Bucureşti, unde urmează un tratament de recuperare, urmând să revină la Constanţa în această seară.