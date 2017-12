HCM, în Final Four-ul Cupei EHF!

Performanţă excepţională pentru campioana României la handbal masculin, care sâmbătă, la Lund, a obţinut calificarea în Final Four-ul Cupei EHF. Handbal Club Municipal Constanţa a pierdut, scor 28-34 (13-14), manşa retur cu Lugi HF (Suedia), dar graţie succesului de la Constanţa, scor 31-21, din urmă cu o săptămână, merge, în premieră pentru o echipă din România, în Final Four-ul competiţiei, care va avea loc pe 17 şi 18 mai, la Sala “Max Schmleing” din Berlin. Tragerea la sorţi a partidelor din această fază, unde s-au mai calificat formaţiile Fuchse Berlin (echipă organizatoare), Montpellier Agglomeration HB (Franţa) şi Pick Szeged (Ungaria), va avea loc mâine, la ora 12.45, la Berlin.

START PERFECT HCM a început perfect meciul de la Lund, decisă să nu ofere nicio speranţă formaţiei scandinave de a reface diferenţa de zece goluri din tur. Şimicu a înscris primele patru goluri ale constănţenilor, ducând HCM-ul la 4-1 pe tabelă, iar Criciotoiu şi Buricea au marcat apoi pentru o diferenţă şi mai clară după primele 15 minute, scor 9-3 pentru campioana României. A fost perioada în care Popescu a făcut, din nou, adevărate minuni în poartă (contabilizând 27 de intervenţii salvatoare, apărând şi o aruncare de la 7 metri la ultima fază a meciului), fiind declarat, la final, cel mai bun jucător al partidei. Deşi fără doi jucători de bază, Magnus Jernemyr şi Joacim Ernstsson, suedezii nu au cedat, chiar dacă la acest scor erau nevoiţi să recupereze un handicap de 16 goluri. Reuşitele interului stânga Hippe şi pivotului Leijonberg i-au ajutat să preia, totuşi, conducerea după primele 30 de minute, scor 14-13. HCM a păstrat echilibrul şi în primele zece minute de la reluare, scor 19-19, Lugi reuşind să se distanţeze pe tabela de marcaj doar în ultimele zece minute. Mult prea târziu pentru a spera la o răsturnare spectaculoasă în faţa unei echipe mult mai experimentate în competiţiile europene. Constanţa a ştiut să gestioneze ultimele minute ale jocului şi a obţinut o calificare absolut meritată între cele mai bune patru formaţii ale Cupei EHF. Scor final: Lugi - HCM 34-28 (în tur: 21-31). Scor general: HCM - Lugi 59-55.

Autorii golurilor din partida de sâmbătă - Lugi (antrenor Tomas Axner): Hippe 7g, Leijonberg 6g, Roth 4g, Sjolin, Hallberg, Meijer şi Skaremo - câte 3g, Tingsvall şi Jildenback - câte 2g, Modigh 1g; HCM Constanţa (antrenor Zvonko Sundovski): Şimicu 8g, Sadoveac 5g, Criciotoiu 4g, Buricea 3g, Novanc, Cutura şi Csepreghi - câte 2g, Toma şi Şoldănescu - câte 1g.

OBIECTIV ÎNDEPLINIT „Am făcut încă o dată istorie cu Handbal Club Municipal Constanţa şi sunt foarte fericit. Sper ca la Berlin să facem meciuri cât mai bune pentru a juca finala şi, de ce nu, să câştigăm şi trofeul”, îşi doreşte portarul Mihai Popescu. „Am vrut să câştigăm şi în Suedia, dar, din păcate, ne-au surprins cu o apărare 4-2 şi am pierdut. Diferenţa de zece goluri din tur ne-a ajutat să ne calificăm”, a declarat interul dreapta Bogdan Criciotoiu. Principalul marcator al Constanţei şi în Suedia, Şimicu consideră că încrederea în forţele proprii i-a adus pe campioni la această performanţă. „Până la urmă, obiectivul era să mergem în Final Four. Nimeni nu ne dădea vreo şansă când am jucat cu Fuchse şi Chambery în grupă, dar noi am crezut în şansa noastră. Am crescut de la meci la meci şi am ajuns în Final Four”, a spus interul stânga al HCM-ului. „Cel mai slab meci din acest an ne-a adus biletele la Final Four. În afară de ultimul minut, am condus toată prima repriză. Când ai un avans de zece goluri, pleci cu frâna de mână trasă”, a precizat şi extrema stângă George Buricea. „Este important că ne-am calificat. Acesta era visul nostru de la început în această competiţie. Cred că am făcut o treabă bună pentru handbalul românesc masculin şi vreau să-mi felicit jucătorii. Nu ne vom opri aici. Vom continua să luptăm pentru rezultate mai bune”, a anunţat antrenorul Zvonko Sundovski.

Disputate duminică seară, celelalte două partide retur din sferturile de finală s-au încheiat cu următoarele rezultate: Montpellier Agglomeration HB - HBC Nantes 33-24 (în tur: 26-25) şi Pick Szeged - Sporting Clube Portugal 28-22 (în tur: 27-29).