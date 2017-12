HCM, învinsă de supercampioana MKB Veszprem

HCM Constanţa nu a reuşit minunea în a doua partidă din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Constănţenii au pierdut, scor 27-37 (12-19), partida susţinută aseară, la Bucureşti, în Sala Polivalentă, în faţa puternicei echipe MKB Veszprem, o adevărată multinaţională, garnisită cu internaţionali maghiari, croaţi, spanioli, sârbi sau bosniaci. Şi totuşi, primele 15 minute au oferit multe speranţe suporterilor HCM-ului, campioana României reuşind să evolueze la înălţimea adversarilor. HCM a condus cu 7-5 şi 8-6 (min. 11), dar Veszprem a revenit pe tabelă şi a preluat conducerea, 12-8 (min. 18). Din min. 17 însă, HCM a evoluat fără Rudi Stănescu, portarul constănţean primind direct cartonaşul roşu după un fault la Ugalde. A fost unul dintre momentele importante ale jocului pentru că Mihai Popescu - accidentat - a reuşit cu greu să se opună de unul singur unui atac de cinci stele al ungurilor. Veszprem a reuşit să se desprindă şi mai clar pe tabelă, iar la pauză avea deja un avans de şapte lungimi, scor 19-12. Deşi Cutura şi Şimicu au încercat să tragă echipa după ei în partea secundă, încheind meciul cu câte şapte reuşite, a fost mult prea puţin pentru a opri o formaţie decisă ca în acest an să nu mai rateze Final Four-ul competiţiei. MKB Veszprem s-a impus în final cu 37-27 şi conduce momentan Grupa B.

MULT PREA PUTERNICI. „Ne-am dorit să facem un meci bun, să avem o apărare bună, dar sunt mult mai puternici decât noi, ăsta este adevărul. În atac am dat 27 de goluri, nu sunt puţine, dar când primeşti 37 nu poţi emite pretenţii. Ştiam de la bun început cu cine ne putem bate la locul 4, cu suedezii şi Celje, pentru că restul vor merge în Final Four şi se vor bate pentru Champions League. Speram însă la o diferenţă mai mică, de patru-cinci goluri. A fost o atmosferă frumoasă în Sala Polivalentă, dar noi nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor”, a declarat extrema George Buricea. „A fost o ieşire neinspirată din partea mea şi aşa spune regulamentul: dacă există contact fizic se sancţionează cu cartonaş roşu. Ca să putem emite pretenţii trebuia să jucăm mult mai bine. Au fost şi astăzi probleme în apărare, dar se pot remedia. Dacă am fi fost mai atenţi, altfel ar fi fost jocul. Păstrăm în continuare aceleaşi şanse la calificare”, a precizat şi portarul Rudi Stănescu. „Veszprem a jucat foarte bine. Nu ne-a fost teamă de ei. Am început foarte bine partida, însă trebuia să dăm nu sută la sută ci 120 la sută în teren, pentru că am întâlnit una din primele patru-cinci echipe ale Europei. Am jucat slab atât în apărare cât şi în atac. Trebuie să înţelegem că este nevoie să muncim mai mult ca să câştigăm şi noi câteva meciuri în Liga Campionilor. Trebuie să uităm acest meci, să încercăm să jucăm mai bine şi să obţinem la final locul 4”, a spus şi antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski.

Au evoluat - HCM: Popescu (9 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii), Cutura şi Şimicu - câte 7g, Humet 4g, Sabou 3g (3x7m), Buricea şi Criciotoiu - câte 2g, Val şi Dragicevic - câte 1g, Adzic, Csepreghi, Toma, Angelovski, Sadovesc; Veszprem: Alilovic (6 intervenţii), Fazekas (5 intervenţii), Csaszar 8g (6x7m), Terzic 6g, Ugalde, Nagy şi Sulic - câte 4g, T. Ivancsik, Rodriguez, Jamali, G. Ivancsik şi Perez - câte 2g, Oneto - câte 1g, Laluska, Schuch.

PRIMIŢI CA ACASĂ. La primul meci susţinut în Sala Polivalentă din Bucureşti, handbaliştii constănţeni s-au simţit ca acasă. Suporterilor constănţeni sosiţi la meci cu autocarele puse la dispoziţie de conducerea campioanei României li s-au alăturat foarte mulţi iubitori ai handbalului din Bucureşti, care au profitat de ocazie pentru a vedea la lucru câţiva dintre cei mai buni handbalişti ai lumii. Suporterii au făcut o atmosferă cu adevărat de Champions League, demnă de cea mai importantă competiţie inter-cluburi.

Etapa a 2-a mai programează următoarele partide în Grupa B - sâmbătă: Celje Pivovarna Lasko - Atletico Madrid (ora 17.30); duminică: THW Kiel - IK Savehof (ora 17.45).