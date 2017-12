HCM nu renunţă la calificare

Fără punct după primele cinci etape ale Ligii Campionilor la handbal masculin şi la patru lungimi de ultimul loc care asigură calificarea în optimile de finală ale competiţiei, campioana HCM Constanţa nu dezarmează. Pentru ultimele cinci etape, cu Metalurg Skopje, Wisla Plock şi Sankt Petersburg (toate pe teren propriu), HSV Hamburg şi Cimos Koper (ambele în deplasare), campionii României şi-au stabilit obiectivul: 8 puncte.

„Mai avem trei partide pe teren propriu şi dacă le vom câştiga pe toate, plus un succes la Koper, atunci, cu opt puncte, putem spera la calificare. Urmează revanşa cu Metalurg şi vorbesc în numele colegilor când vă spun că vom câştiga. Nu am renunţat şi nici colegii mei nu au renunţat“, a declarat interul stânga macedonean Branislav Angelovski. Deşi nu va avea nici de această dată prea mult timp la dispoziţie pentru a-şi impune propriile idei tehnico-tactice, antrenorul Constantin Ştefan este convins că la Buzău va fi cu totul altceva. „Mai sunt şanse, dar contează foarte mult să luăm primele puncte în returul cu Metalurg. Sunt două puncte pe care ni le dorim cu toţii. Şi în repriza secundă de la Skopje ne-am creat multe ocazii de finalizare, dar nu am înscris pentru că portarul lor a prins o zi foarte bună, dar şi pe pentru că ne-am grăbit în atac. Am irosit uşor atacurile. A contat şi accidentarea lui Alexandru Stamate, pe care nu am dorit să îl forţăm după aceea, mai ales că venea şi după o perioadă mai lungă de pauză“, a precizat Ştefan. HCM a revenit duminică seară la Constanţa, iar aseară a efectuat primul antrenament din această săptămână. Astăzi sunt stabilite alte două şedinte de antrenament, iar mâine este programată plecarea spre Buzău. Partida cu Metalurg Skopje este programată joi, de la ora 20.00, în direct la Digi Sport 2. Meciul va fi condus de o brigadă din Slovacia, formată din Peter Brunovsky şi Vladimir Canda. Aceştia au mai arbitrat HCM-ul şi în meciul cu CBM Valladolid, scor 29-33, la Constanţa, în turul semifinalei Cupei Cupelor, ediţia 2005-2006. Observator va fi letonul Valerijs Jaskins.