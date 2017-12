HCM, pentru a şaptea oară în grupele Ligii Campionilor

Primele meciuri în faţa propriilor suporteri au adus şi primele victorii pentru cea mai galonată formaţie din ultimii 20 de ani din handbalul masculin românesc. Cu o nouă formulă, în care relaţiile de joc nu sunt încă puse la punct, dar în care valoarea individuală a jucătorilor oferă motive pentru a spera la un nou sezon foarte bun, HCM a reuşit să le ofere o nouă seară frumoasă suporterilor şi să se califice pentru a şaptea oară în grupele Ligii Campionilor. Meciul decisiv cu Tatran Presov a arătat că HCM-ul are mult potenţial şi chiar dacă lotul nu mai este la fel de numeros, este mult mai echilibrat pe fiecare post. Dacă extremele şi portarii erau posturile cele mai bine acoperite, din acest sezon HCM poate spune cu certitudine că are doi interi dreapta, Humet şi Criciotoiu, care cel puţin la aceste partide şi-au făcut din plin datoria, doi pivoţi care pot face la fel de bine ambele faze (Val şi Dragicevic), dar şi doi centri cu multă inventivitate (Cutura şi Stavrositu). Iar Csepreghi şi Şimicu rămân doi dintre handbaliştii care pot surprinde oricând apărarea adversă. Dacă la capitolul omogenitate mai este nevoie de timp, la plusuri pot fi amintiţi toţi cei transferaţi în această vară. Nu în ultimul rând, tehnicianul Zvonko Sundovski are meritele sale incontestabile. Schimbarea în bine a HCM-ului în privinţa constanţei în joc şi a abordării fiecărei faze i se datorează în totalitate. „Felicit atât jucătorii cât şi pe cei care au stat în spatele lor. Se vede clar valoarea echipei şi după două luni se va vedea şi o altă faţă. Momentan mai avem de lucru. Sperăm să trecem de grupa din Liga Campionilor, cea mai puternică pe care a avut-o HCM-ul vreodată. Sunt trei favorite clare, Kiel, Atletico, Veszprem“, a precizat vicepreşedintele campioanei României, Marius Puşcaşi. „Suntem fericiţi că vom juca pentru a şaptea oară în Liga Campionilor. A fost pentru prima oară când am jucat un tur preliminar puternic. Era important pentru această echipă nouă a noastră să ne calificăm. Este un regret că în grupe nu vom juca la Constanţa. Încercăm să avem un sezon bun“, a spus şi George Buricea. Dalibor Cutura consideră că HCM Constanţa poate să treacă de grupele LC. „Sunt foarte fericit că sunt aici. Am jucat foarte bine la acest turneu, ne-am atins obiectivul. Grupa din Liga Campionilor este foarte grea dar cred că această echipă se poate califica“, a afirmat internaţionalul sârb.

DEBUT CU SUEDEZII. Ieri a fost stabilit programul Grupei B a Ligii Campionilor la handbal masculin. HCM Constanţa va debuta pe 27 septembrie, în deplasare, cu IK Savehof. Iată programul în continuare al campioanei României: HCM Constanţa - MKB Veszprem (între 3-7 octombrie), THW Kiel - HCM Constanţa (11 octombrie), HCM Constanţa - Celje (17-21 octombrie), HCM Constanţa - Atletico Madrid (14-18 noiembrie), Atletico Madrid - HCM Constanţa (25 noiembrie), HCM Constanţa - IK Savehof (28 noiembrie-2 decembrie), MKB Veszprem - HCM Constanţa (9 februarie 2013), Celje - HCM Constanţa (13-17 februarie 2013), HCM Constanţa - THW Kiel (20-24 februarie 2013). HCM Constanţa ar putea disputa meciurile de pe teren propriu la Bucureşti. „Preşedintele Nicuşor Constantinescu face demersuri pentru ca HCM să poată evolua pe teren propriu în Sala Polivalentă, care bineînţeles că este omologată pentru această competiţie“, a mai afirmat vicepreşedintele Marius Puşcaşi.