HCM s-a reunit în efectiv redus

La Hotelul “Flora” din staţiunea Mamaia a avut loc, vineri seară, reunirea campioanei României la handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa. Au fost prezenţi doar 16 jucători, noutăţile fiind portarul George Şelaru (CSM Medgidia), pivotul Marius Mocanu (CSM Medgdia), centrul Alexandru Dimache (Dinamo), pivotul Pavel Sas (revenit după împrumutul la Satu Mare), dar şi Mirko Popovic, acesta fiind prezent la reunire deşi conducerea anunţase cu ceva timp în urmă că se va renunţa la serviciile jucătorului sîrb. De la reunirea echipei au lipsit, motivat, Mureşan, Popescu, Stănescu, Schuch şi Adzic. “Este un pas enorm pentru mine. Nu am mai jucat în Liga Campionilor. Va fi o experienţă nouă. Mă bucur că am ajuns aici şi voi face totul pentru a nu dezamăgi. HCM mă doreşte de mai mulţi ani şi cred că era şi o datorie morală să accept să joc la Constanţa. Vom lupta cu toţii pentru a depăşi performanţele sezonului trecut. Despre perioada Dinamo nici nu mai merită să vorbesc la cum s-au purtat cei de acolo cu noi, jucătorii. Nu am fost plătiţi de şapte luni şi totuşi am încheiat sezonul pe locul 3. Acum sînt la HCM şi vreau să joc cît mai bine pentru noua mea echipă“, a spus Dimache. După nouă zile de pregătire la Constanţa, campionii României vor efectua, pe 19 şi 20 iulie, vizita medicală la Bucureşti, iar apoi, în perioada 21 iulie - 2 august, se va merge într-un cantonament la Zlatibor (Serbia), în ultima parte a acestui cantonament urmînd să se dispute şi două jocuri cu Vardar Skopje (Macedonia). Apoi, delegaţia HCM-ului se va muta la Novi Sad (Serbia), unde va disputa mai multe partide în compania unor formaţii din Serbia. Va urma o nouă perioadă de pregătire la Constanţa, iar pe 22 august se va juca un meci în Ungaria, cu Dunaferr sau Veszprem. La finele lunii august, între 26 şi 31 august, HCM va participa la un puternic turneu care va avea loc în localitatea Banja Luka (Bosnia). Alături de echipa gazdă şi HCM vor mai participa Gorenje (campioana Sloveniei), Chambery (vicecampioana Franţei) şi Steaua Bucureşti. “Va fi un sezon foarte dificil pentru că vom avea partide multe şi grele. Avem adversare foarte puternice în Liga Campionilor. Noi va trebui să jucăm foarte bine acasă, însă ne va fi cu atît mai greu pentru că probabil, va trebui să mergem la Buzău. Cred că lupta pentru titlu se va da între Reşiţa, Steaua şi Constanţa. Mai avem nevoie de întăriri şi încercăm să mai aducem încă doi-trei jucători de valoare“, a spus antrenorul Zoran Kurtes. “Vrem să cîştigăm un nou titlu de campioană, Cupa României, iar în Liga Campionilor vrem neapărat calificarea în optimile de finală. Vom mai aduce doi jucători, un inter stînga-centru şi un inter dreapta“, a declarat Nurhan Ali, directorul executiv al HCM.

Lotul prezent la reunire: Şelaru, Mihnea - portari; Nicolae, Csepreghi, Pavlovic - interi stînga; Sadoveac, Popovic - interi dreapta; Mocanu, Băiceanu, Sas - pivoţi; Timofte, Sabou, Buricea - extreme stînga; Toma - extremă dreapta; Dimache, Murtaza - coordonatori. HCM s-a despărţit în această vară de următorii jucători: Petr Hejtmanek (liber de contract), Ionuţ Săulescu (liber de cotnract), Gabriel Borodi, Uros Vukovic şi Bogdan Şoldănescu (Bucovina Suceava).