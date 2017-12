HCM sărbătoreşte al şaselea titlu de campioană

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, Handbal Club Municipal va primi, pentru a şasea oară în istorie, trofeul acordat campioanei României la handbal masculin. Jucătorii şi conducerea tehnică vor primi medaliile şi tricourile de campioni din partea Federaţiei Române de Handbal, la finalul întâlnirii cu CSM Oradea, din penultima etapă a Ligii Naţionale, care va începe la ora 11.00. Au fost pregătite şi numeroase surprize pentru suporteri, conducerea răsplătindu-le fidelitatea arătată pe întreg parcursul sezonului. Pe lângă cele 600 de tricouri personalizate care vor fi oferite fanilor, jucătorii le promit şi un meci spectaculos, pentru a întregi astfel sărbătoarea ce se va declanşa la finalul confruntării cu orădenii. „Este un titlu pe care l-am fi câştigat şi dacă nu se desfiinţa Reşiţa. HCM are în acest moment două echipe care pot evolua fără probleme în campionat. Cu Oradea probabil vom fi cu gândul mai mult la festivitatea de premiere. Va fi un antrenament bun pentru Cupă, pe care ne-o dorim foarte mult. Noi vrem să facem spectacol în fiecare meci şi cu siguranţă vom încerca acest lucru şi acum, dar asta nu înseamnă că nu ne vom respecta adversarul şi nu vom fi atenţi“, a declarat Laurenţiu Toma. Cum sărbătoare fără suporteri nu poate exista, HCM îşi doreşte o sală arhiplină şi de această dată, mai ales că intrarea va fi liberă. „Avem un public extraordinar, care îşi susţine mereu echipa şi de care handbalul are nevoie. Personal, acest public m-a făcut să mă integrez repede în echipă“, spune pivotul Marius Novanc. „Pentru acest titlu merită felicitat fiecare constănţean care ne susţine meci de meci şi toţi ar trebui să fie mândri de acest titlu“, consideră antrenorul secund Alexandru Buligan, aflat la primul titlu din carieră cu HCM. „Oamenii sunt foarte entuziaşti la Constanţa. Pentru prima oară în viaţa mea am văzut atâţia oameni în tribune. Acest lucru ne-a ajutat să avem rezultate bune“, consideră şi interul dreapta Nikolaos Riganas.

Programul complet al etapei - sâmbătă, ora 11.00: HCM Constanţa - CSM Oradea, UCM HC Caraş Severin - Dinamo Braşov; ora 11.30: CSM Bucureşti - Lignitul Tg. Jiu; ora 13.00: Ştiinţa Bacău - U. Cluj; ora 16.00: Poli Timişoara - Minaur Baia Mare n. Vineri s-au disputat primele două partide ale etapei: CSM Satu Mare - HC Odorhei 33-33 şi Steaua - Bucovina Suceava 26-32. Clasament: 1. HCM Constanţa 43p, 2. HC Odorhei 37p, 3. Suceava 36p, 4. UCM HC Caraş Severin 33p, 5. Cluj 31p, 6. Bacău 30p, 7. Tg. Jiu 29p, 8. Satu Mare 27p, 9. CSM Bucureşti 17p, 10. Dinamo Braşov 16p, 11. Steaua 14p, 12. Timişoara 13p, 13. Baia Mare 9p, 14. CSM Oradea 5p.