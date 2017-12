HCM şi-a fixat programul de pregătire

Dacă jucătorii campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, sunt într-o binemeritată vacanţă până la reluarea pregătirilor, conducerea administrativă şi colectivul tehnic au lucrat în această perioadă la programul de pregătire al echipei. Astfel, după ce lotul se va reuni pe 10 iulie, vor urma nouă zile de reacomodare la efort la Constanţa, iar pe 19 iulie este programată vizita medicală la Institutul de Medicină Sportivă din Bucureşti. În aceeaşi zi, delegaţia constănţeană va pleca în primul stagiu de pregătire din străinătate, la Zlatibor, în Serbia, localitate aflată la 230 km de Belgrad. „Am preferat să mergem la Zlatibor pentru 12 zile deoarece am mai fost acolo şi am văzut că există excelente condiţii de pregătire. Aici vin multe formaţii să se pregătească datorită condiţiilor şi vom avea posibilitatea de a juca şi primele jocuri de pregătire“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. După efectuarea cantonamentului de la Zlatibor, întreaga delegaţie a HCM-ului va merge la Novi Sad, la familia fostului antrenor Zoran Kurtes, pentru a înmâna diploma şi placheta omagială de cetăţean de onoare al judeţului Constanţa. Pentru HCM va urma un stagiu de pregătire în Germania, unde la invitaţia formaţiei Rhein-Neckar Lowen va participa la turneul “Sparkkssen Cup“, alături de alte echipe de top din Europa. „În Germania vom disputa patru jocuri în cadrul turneului, plus încă o partidă amicală cu Rhein-Neckar Lowen, gruparea germană urmând să suporte cheltuielile legate de această deplasare. Vom rămâne 16 zile în Germania, apoi vom reveni în România deoarece suntem invitaţi la un nou turneu, de această dată la Bacău“, a adăugat Nurhan Ali. Până la reluarea campionatului, handbaliştii constănţeni îşi vor continua pregătirile la Constanţa.

DOAR DOI SÂRBI PENTRU VIITORUL SEZON. Pentru campionatul 2010-2011, în lotul HCM-ului nu se vor mai regăsi decât doi dintre jucătorii sârbi: Adzic şi noua achiziţie Stojanovic. Interul Miroslav Simic şi-a terminat contractul, iar la Vukovic şi Pavlovic se va renunţa fără nicio pretenţie financiară, chiar dacă aceştia mai au încă un an de contract. HCM ar putea să se despartă şi de pivotul Timuszin Schuch, acesta fiind dorit insistent de către fostul său club, Veszprem. „Tratativele dintre cele două grupări sunt avansate, iar dacă Veszprem va face o ofertă bună, atunci suntem dispuşi să îi dăm drumul. Nu trebuie să se uite că Schuch a venit la Constanţa într-o perioadă cînd era un necunoscut, iar acum a ajuns să fie jucător în naţionala Ungariei. El este sub contract cu HCM şi va pleca doar în cazul unei oferte avantajoase pentru club. Dacă transferul se va materializa, atunci vom mai transfera un pivot“, a spus Nurhan Ali. HCM a transferat până acum trei jucători: Vladica Stojanovic (inter stânga - centru), Nikolaos Riganas (inter dreapta) şi Chike Osita Onyejekwe. În ceea ce priveşte banca tehnică, se poartă discuţii pentru aducerea unui nou antrenor principal, însă nu este exclusă nici varianta unui staff-tehnic compus din Eden Hairi, Alexandru Buligan şi Alexandar Adzic.