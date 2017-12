HCM şi-a prezentat noile achiziţii

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi-a prezentat, vineri, achiziţiile făcute în această vară în vederea participării în Liga Campionilor, dar şi a luptei pentru cîştigarea celor două trofee de pe plan intern, campionatul şi Cupa României. Clubul constănţean şi-a întărit lotul cu cinci jucători importanţi: Nikola Manojlovic (sîrb, inter stînga, de la Goppingen), internaţionalul român Alexandru Dimache (centru, de la Dinamo Bucureşti), George Şelaru (portar, de la CSM Medgidia), Marius Mocanu (pivot, de la CSM Medgidia) şi Martin Prachar (ceh, pivot, de la UCM Reşiţa), ultimul fiind transferat joi seară. “Faţă de lotul folosit în sezonul trecut am pierdut doi jucători, Ionuţ Săulescu, aflat la final de contract, care nu a făcut saltul aşteptat în cei cinci ani cît s-a aflat la echipă, şi Bogdan Şoldănescu, şi el la final de contract, care a ales să revină pe meleagurile natale, la Suceava. În schimb, HCM a făcut cinci achiziţii importante. L-am adus pe Alexandru Dimache, un jucător pe care l-am vrut de mulţi ani, dar ne-a refuzat mereu, pentru postul de centru, unde, în sezonul trecut, am cam suferit. Am făcut unul dintre cele mai bune transferuri din handbalul românesc în ultimii zece ani, aducîndu-l pe Nikola Manojlovic, care a fost jucător de bază în ultimii patru ani la Goppingen, în prima ligă germană. Pe lîngă jucătorii cu experienţă, ne-am gîndit şi la viitor şi i-am transferat pe George Şelaru şi Marius Mocanu, de la care sperăm ca în doi ani să facă pasul spre echipa naţională. Joi spre vineri noapte am reuşit să mai aducem un jucător, pe Martin Prachar, un pivot ceh de la UCM Reşiţa, care este o variantă de înlocuire pentru Şoldănescu. Sper că antrenorul Zoran Kurtes este mulţumit, pentru că avem un lot numeros şi valoros, cu care vom ataca obiectivele din acest sezon, cîştigarea campionatului, Cupei României şi depăşirea fazei grupelor în Liga Campionilor, ceea ce ar fi o premieră pentru o echipă din România”, a spus directorul executiv al clubului constănţean, Nurhan Ali. “Avem o echipă bună, care are şanse mari în lupta pentru titlu şi Cupa României. În Liga Campionilor ne va fi foarte greu, pentru că sînt trei echipe foarte puternice în grupă cu noi. Probabil că ne vom bate cu pentru calificare. L-am luat şi pe Prachar, pentru că aveam probleme în apărare, deoarece Adzic are 35 de ani şi a suportat deja cinci operaţii. În campionat, va fi mai greu decît în sezonul trecut, pentru că echipele s-au întărit. Avem nevoie să ne concentrăm meci de meci, pentru că în campionatul trecut am pierdut în faţa formaţiilor mai slab clasate”, a adăugat antrenorul Zoran Kurtes.

Bugetul echipei va fi acelaşi ca în sezonul trecut, fiind printre cele mai mari din Liga Naţională. “Se simte şi la noi criza, dar am reuşit să avem acelaşi buget. Am încredere că vom trece peste această perioadă cu ajutorul Consiliului Local Constanţa, al Consiliului Judeţean Constanţa şi al sponsorilor. Decizia EHF de a juca meciurile din Liga Campionilor la Buzău ne-a împovărat şi mai mult. În plus, şi pentru suporteri va fi mai dificil”, a explicat Nurhan Ali.

Debut devansat în Liga Naţională

Cei cinci jucători veniţi la HCM speră să cîştige titlul de campioană, dar şi să facă o figură frumoasă în Liga Campionilor. “Ne vom lupta cu alte două-trei echipe pentru a depăşi faza grupelor în Liga Campionilor. Pentru mine este o ocazie de a ajuta echipa şi principalul motiv pentru care am venit la Constanţa. Am mai evoluat la acest nivel în Serbia, cînd am participat cu Steaua Roşie Belgrad în Liga Campionilor. Înaintea de a mă transfera, am vorbit şi cu Silviu Băiceanu, alături de care am jucat timp de doi ani la Goppingen”, a spus Manojlovic, care a adăugat că HCM ar putea face faţă cu uşurinţă în prima ligă din Germania. “Nu cred că ne poate sta cineva în faţă în drumul către titlul de campioană. Cei de la HCM au demonstrat că se pricep la handbal şi m-aş bucura să depăşim, în premieră pentru handbalul românesc, faza grupelor în Liga Campionilor”, a declarat Dimache. “Sînt foarte fericit că am şansa de a juca pentru HCM, cea mai bună echipă din România”, a anunţat Prachar, un pivot ceh în vîrstă de 30 de ani, care are 50 de selecţii în naţionala Cehiei. “Este un pas foarte mare pentru mine. Voi fi coechipier cu cei doi portari ai naţionalei, de la care am multe de învăţat. Sper să ajut echipa să cîştige al cincilea titlu din istorie”, a completat portarul George Şelaru.

Constănţenii şi-au devansat debutul în ediţia viitoare a Ligii Naţionale. Astfel, HCM va juca meciul din prima etapă, cu HC Odorhei, joi, 3 septembrie, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor.