HCM speră într-un nou succes cu Montpellier

Victoria obţinută în 2009, în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, scor 37-33, la Buzău, reprezintă un important suport moral şi, totodată, un punct de plecare în încercarea formaţiei Handbal Club Municipal Constanţa de a învinge din nou multipla campioană a Franţei, Montpellier Aglomeration Handball. Confruntarea de sâmbătă, de la ora 18.15 (în direct la Digi Sport 2), din Sala “Max Schmeling” din Berlin, din semifinalele turneului Final Four al Cupei EHF, poate reprezenta pentru campioana României un nou moment istoric.

HCM NU ARE CE PIERDE „Nu avem nimic de pierdut, numai de câştigat. Vrem să arătăm că am meritat să fim acolo. Ne-am pregătit bine în acest sezon, am avut un antrenor străin, cu o altă mentalitate, şi am putut face faţă şi pe plan internaţional. Acest an este cel mai bun al nostru. Va fi o experienţă, indiferent de rezultatele de la acest turneu. Montpellier este favorită, dar cu ambiţie şi disciplină tactică se poate obţine un rezultat mare”, consideră extrema stângă George Buricea. Evoluţiile din partidele cu Chambery Savoie şi Fuchse Berlin îi oferă încrederea necesară unui alt component de bază al echipei de pe litoral, interul stânga Alexandru Csepreghi: „Un meci împotriva locului 2 din Franţa, o echipă foarte puternică. Montpellier vine după două victorii importante în campionat, dintre care una împotriva campioanei de anul trecut, PSG. Noi am arătat că ştim să jucăm împotriva echipelor puternice şi că le putem învinge. La Final Four va fi puţin diferit, pentru că vom juca pe teren neutru. Am ajuns aici şi acest lucru înseamnă că avem valoare şi suntem într-o formă bună”. Delegaţia campioanei României a ajuns ieri la Berlin, în jurul orei 17.00, iar de la ora 18.30 a efectuat un antrenament în sala “Fuchse Town”. Astăzi, în sala care va găzdui toate partidele din Final Four, “Max Schmeling”, este programat antrenamentul oficial înaintea duelului cu formaţia franceză.

De partea cealaltă, nici Montpellier nu a uitat eşecul din 2009, de la Buzău, când HCM Constanţa s-a impus cu 37-33. „Este adevărat că suntem favoriţi, dar nu am uitat că în 2009 am pierdut în faţa lor şi ne-am simţit umiliţi. Am jucat destul de prost şi mulţi cred că încă îşi amintesc. Pentru a putea câştiga, trebuie să jucăm cu mult respect”, a precizat managerul general al grupării franceze, Patrice Canayer. Montpellier a devenit o forţă în handbalul francez şi european odată cu preluarea echipei de către Patrice Canayer (53 ani), în 1994. În cei 20 de ani sub conducerea reputatului tehnician francez, Montpellier a cucerit Liga Campionilor (în 2003), 14 titluri naţionale, 12 Cupe ale Franţei şi nouă Cupe ale Ligii Franţei.

Programul meciurilor din turneul Final Four al Cupei EHF de la Berlin - sâmbătă, 17 mai: Fuchse Berlin - Pick Szeged (ora 15.35, DigiSport 3) şi HCM Constanţa - Montpellier (ora 18.15, Digi Sport 2); duminică, ora 14.00 - finala mică (Digi Sport 3); ora 16.35 - finala mare (Digi Sport 3).